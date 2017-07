Consiliul Local Comănești a aprobat recent achiziția de echipamente medicale specifice împreună cu dotări independente pentru Compartimentul Chirurgie al Spitalului Orășenesc “Ioan Lascăr”. Tot în Consiliul Local Comănești au fost aprobate proiectele de hotărâre privind reabilitarea grădiniței din cartierul Lăloaia, pentru construirea unei grădinițe noi în cartierul Vermești precum și pentru amenajarea unei alei pe partea dreaptă a digului râului Trotuș (în zona dealului Goanșa). Amenajarea unei baze sportive în zona preurbană Vermești, extinderea canalizării în cartierul Zăvoi și racordarea acesteia la Stația de epurare precum și realizarea unui sistem de canalizare în cartierele Lăloaia, Sublăloaia și Șupan sunt alte obiective pe care consilierii locali ai orașului Comănești le au în vedere în acest an. Anveloparea clădirii Spitalului Orășenesc (ce dispune de un modern panou electronic de afișaj, pentru îndrumarea pacienților), este o altă problemă la care s-au gândit aleșii locali ai acestui oraș. La aceste inițiative ale primarului orașului Comănești, Viorel Miron, s-au adăugat recent și alte proiecte de hotărâre care au fost aprobate în Consiliul Local. Este vorba de modernizarea iluminatului public (Comăneștiul va avea un iluminat asigurat prin folosirea lămpilor cu led), de construirea unei hale în piața orașului și de amenajarea unei parcări dar și de împrejmuirea clădirilor și a terenurilor aflate în subordinea Consiliului Local. Lucrări de modernizare vor cunoaște și școlile gimnaziale “Liviu Rebreanu”, “Ciprian Porumbescu” și Colegiul Tehnic “Dimitrie Ghika” (acestea urmând a fi reabilitate și dotate cu echipamente educaționale “de ultimă generație”). De asemenea, printr-un alt proiect de hotărâre votat în Consiliul Local Comănești s-a aprobat ca să se facă și câteva dotări independente pentru acest oraș. Este vorba de achiziționarea unei autobasculante, a unui autogreder, a unei autocisterne și a unui cilindru compactor. 34 SHARES Share Tweet

