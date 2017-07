– ei s-au clasat pe locul I în urma etapei zonale a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență şi s-au calificat pentru faza naţională Timp de două zile, pe stadionul orașului Târgu Ocna și în poligonul de instrucție al pompierilor din municipiul Onești s-a desfăşurat etapa a III-a, zonală, a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă, organizată de ISU Bacău. La start s-au prezentat pe lângă pompierii băcăuani şi echipe ale inspectoratelor pentru situații de urgență ale județelor Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Suceava şi toţi militarii s-au străduit să obţină cei mai buni timpi în cadrul celor patru probe pe care le-au avut de trecut: pista cu obstacole pe 100 metri, ştafeta 4 x 100 metri, scara de fereastră şi realizarea dispozitivului de intervenţie la motopompă. La finalul competiţiei, echipa ISU Bacău a câştigat locul I, pe locul II s-a clasat ISU Iaşi, pe III ISU Botoşani, pe IV ISU Neamţ şi pe locul V ISU Suceava. Pompierii băcăuani s-au calificat astfel pentru faza naţională, la care nu doar că au ajuns de mai multe ori, dar au şi urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Ei au mai fost Campionii României şi au câştigat Cupa transmisibilă „Căpitan Pavel Zăgănescu” în anii 2010, 2012, 2013 și 2014, iar în 2015 și 2016 au fost pe locurile II și III ale clasamentului. Aceste concursuri sunt organizate în fiecare an, în perioada iunie – septembrie, şi urmăresc dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor necesare îndeplinirii cu succes a misiunilor. „Probele de concurs sunt identice cu cele ale concursurilor sportive internaţionale ale pompierilor, organizate de Comitetul Internaţional de Prevenire şi Stingere a Incendiilor”, a explicat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. 4 SHARES Share Tweet

