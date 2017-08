Actualitate O biserică din comuna Onceşti a fost spartă de Geta Panaite - Este vorba despre biserica din satul Bărboasa, comuna Onceşti. Într-una din nopţile trecute, persoane necunoscute au spart uşa de acces în lăcaşul de cult şi au răvăşit mai multe bunuri din interior. Un muncitor ar fi descoperit fapta dimineaţă, când a venit la biserică, şi a alertat imediat autorităţile. Poliţiştii au început verificările, au chemat la faţa locului criminaliştii şi au ridicat probe, care să-i ajute la depistarea celor care au spart biserica. „În acest caz se fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a petrecut fapta şi pentru identificarea autorilor”, a declarat insp. pr. Gabriela Ciobanu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. Oamenii legii au deja un cerc de suspecţi. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.