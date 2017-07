– oamenii care stau la strada principală sunt disperaţi şi cer să se ia măsuri urgente – sute de TIR-uri şi alte autovehicule de mare tonaj trec zilnic prin faţa caselor lor, care din cauza trepidaţiilor au început să crape Localnicii din comuna Letea Veche, care au casele la strada principală, folosită ca variantă ocolitoare pentru tot traficul greu care vine din celelalte judeţe ale Moldovei sau se îndreaptă către acestea, spun că ei nici nu ştiu când este cutremur. De mai bine de zece ani, de când TIR-urile şi camioanele au fost deviate pe această rută, pentru a nu mai intra în municipiul Bacău, viaţa lor s-a transformat într-un coşmar. Maşinile de mare tonaj trec continuu şi produc trepidaţii care le afectează locuinţele. Multe dintre ele au crăpat deja, iar în unele au căzut tavanele. „În fiecare zi situaţia este la fel. Ne ducem la culcare cu zgomot, ne trezim cu zgomot, pentru că circulaţia este intensă. Noi aici nu ştim când este cutremur. Au crăpat pereţii, iar în camera de la faţă mi-a căzut o bucată din tavan”, spunea Aurel Puşcaşu, localnic. Pe partea cealaltă parte a drumului am găsit-o pe Tanti Viorica. Are 79 de ani, dar de mai bine de zece ani nu mai ştie cum este să stai în curtea ta, la umbră, în linişte. „Şi noaptea şi ziua este la fel. Crapă totul. Peretele se duce jos, aici afară, dar şi în interior sunt probleme”, povestea bătrâna. „Am plafon căzut într-o cameră, ca să nu mai zic de crăpături. La mine este cutremur tot timpul. Sincer, când a fost ultimul cutremur eu am zis că a trecut o maşină, dar când am realizat că ţine mai mult mi-am dat seama că nu e maşină”, spunea şi Maria Cora. Copiii nici nu îndrăznesc să iasă din curte la joacă, dar nici părinţii nu i-ar lăsa, fiind prea riscant. „Este şi periculos. Acum, recent, unul cu un TIR, aici în curbă, a pierdut controlul, a intrat în stâlp şi l-a dărâmat. Dar dacă nu se oprea în stâlp, nu intra în casă? Am casă nou construită şi toţi pereţii sunt crăpaţi. În baia de la parter faianţa s-a crăpat toată pe o parte. A venit o doamnă şi a strâns semnături, dar ce poate să facă”, se întreba şi Viorica Munteanu. Oamenii sunt oarecum resemnaţi, mai ales că lucrările la şoseaua de centură, care ar fi preluat acest trafic greu, au fost sistate, după ce constructorul turc a cerut rezilierea contractului pe motiv că ar avea dificultăţi financiare şi nu mai poate duce proiectul la bun sfârşit. „Această situaţie durează din momentul când s-a deviat circulaţia pe comuna Letea Veche. Soluţia de bază este terminarea centurii oraşului Bacău. Au expropriat oamenii pe traseul şoselei de centură şi acum pământul nu mai este nici al lor şi nici nu se lucrează la şosea”, a completat Vasile Bulibaşa. „Noi am adus la cunoştinţă Consiliului Judeţean şi celor de la Biroul Rutier pentru restricţionarea traficului la anumite ore şi pentru limitarea vitezei. Aceasta ar fi soluţia acum, până la finalizarea şoselei de centură, care ar fi minunată. Traficul greu este acum deviat prin Letea Veche, fiind singura legătură cu Suceava, Iaşi, Botoşani, Vaslui.” – Petru Dochiei, primarul comunei Letea Veche 34 SHARES Share Tweet

