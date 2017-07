Imediat după anii ’90 îmi plăcea mult o revistă condusă o vreme de Ecaterina Oproiu, pe care am admirat-o întodeauna pentru spiritul ei fin, ironic, verva intelectuală, idei publicistice, dramaturgia ei, în fine, pentru talentul ei polivalent. Revista se numea „Timpul femeilor în… țara bărbaților”, pentru ca titlul să se schimbe ulterior în „Lumea femeilor”. Iar sloganul publicației era unul foarte simpatic și provocator: „Numai pentru femei inteligente”. Am văzut și alte reviste cu un motto asemănător: „cititorii noștri sunt mai inteligenți decât noi”, și vreau să spun că eu una chiar îmi doresc astfel de cititori și mă bucur când văd că-mi comentează articolele, că-și spun părerile, că duc mai departe o idee, că o nuanțează. E absolut reconfortant să vezi asemenea cazuri, să te întâlnești cu gândirea altor oameni, care sunt informați, au lecturi temeinice, probând discernământ și spirit critic. În ceea ce mă privește, eu nu-mi propun să plac la toată lumea prin ceea ce scriu, asumându-mi riscurile profesiei. Știți ce spunea un mare scriitor rus, Ivan Bunin (un extraordinar povestitor, laureat al Premiului Nobel), când i se făceau anumite reproșuri? „Nu sunt o hârtie de o sută de ruble ca să plac la toată lumea”. Parafrazând, zic și eu că nu sunt o hârtie de o sută de euro ca să plac la toată lumea. Apropo de reacțiile inteligente (și cu mult bun simț) ale unor cititori, mi-a atras atenția o scrisoare semnată de domnul Traian Bradea, care a apărut în revista 22, fiind preluată (de bună ce este!) și în comentariile de la Ochiul magic al „României literare”. Reproduc un fragment din această luare de poziție foarte critică: „Mi-e milă de invitații care-și pun onoarea pe tava națională a unui post de televiziune agresiv și manipulator- și nu e doar unul! -, opinii jalnice, contrafăcute, care, îmi place să cred, nu-i reprezintă decât din dorința de a fi contra, de a-și etala frustrările: ei fie că au fost ejectați din funcții publice, fie din partide, fie că au fost în pușcării, fie au probleme curente cu justiția, fie se duc în platouri să-și facă reclamă profesională avocățească, fie sunt răzbunători. Mă deprimă prezența unor universitari sau academicieni, juriști matusalemici și alte fețe feminine sărace cu duhul opiniei, care se pricep la toate politicile și la toate mondenitățile efemere. Mi-e milă de invitații permanenți, și sunt câțiva care într-o seară semnează statele de mercenariat la două-trei televiziuni, în loc să stea cu familia și să-și consilieze copii pentru odihnă și lectură, preferând să dea lecții națiunii: opiniile acestora, evident, la aceeași temă, diferă de la un post la altul, dar și în funcție de componența echipei de cleveteală. Mi-e milă și mi-e jenă când văd oameni (aparent) serioși, după statutul anterior, ce stau cu fețele lipsite de reacție și asistă la mârlănii, grosolănii, mojicii, vulgarități, etichetări, atacuri la persoană și la nume, la distrugeri și respingeri colegiale, autoevaluări și, desigur, la așezarea pe soclul unor statui ale inteligenței, corectitudinii și adevărului jurnalistic……” În fine, scrisoarea e mai lungă, și conține multe adevăruri spuse tranșant și despre tot soiul de improvizați „dascăli ai națiunii”, și despre „guvernanții inconștienți și aroganți”, radiografiind exact o stare maladivă a societății noastre infestate de periculoasa propagandă a câtorva televiziuni cu o jalnică prestație. Lipsită de profesionalism, de orice urmă de demnitate, făcând jocurile celui care plătește mai bine. Sunt de acord cu cele semnalate în scrisoare respectivă, și tocmai de aceea m-am oprit asupra ei. Dar voi spune și că am avut, totuși, parte și de o surpriză plăcută urmărind în câteva seri, pe Digi24, niște foarte bune interviuri cu personalități de primă mărime ale vieții noastre culturale, și anume cu actorul Marcel Iureș, cu scriitorul Mircea Cărtărescu, regizorul Nae Caranfil. Unde nu era ieftină cleveteală, ci ascultai lucruri interesante, profunde, argumentate serios, convingător. 2 SHARES Share Tweet

