Irinel Popovici şi Mircea Ilie, din comuna Palanca, judeţul Bacău, au murit în urma unui accident naval produs în noaptea de 5 spre 6 august, în Canalul Mânecii, în apropierea oraşului Brighton, din Marea Britanie, acolo unde ei lucrau legal de mai mulţi ani. Erau cumnaţi şi când aveau timp liber ieşeau cu barca în larg pentru relaxare şi pescuit. Aşa au făcut şi în noaptea tragediei. Au plecat cu barca împreună cu alţi doi prieteni, şi ei români, dar au fost loviţi de o navă comercială. Doar unul dintre ei a supravieţuit accidentului. Băcăuanii au fost daţi dispăruţi şi căutaţi mai multe zile la rând, timp în care rudele din ţară şi din străinătate s-au rugat şi au sperat să se întâmple o minune. Din păcate, după zece zile, au fost anunţate că trupurile lor au fost găsite la mare distanţă de mal şi au fost duse la morgă, de acolo de unde trebuie să le ridice şi să pregătească înmormântarea, însă costurile sunt foarte mari. „Eu aş fi vrut să-i repatriem, să-i aducem să-i înmormântăm aici acasă, dar ar fi costat şi mai mult, iar fetele au zis că oricum ele şi copiii sunt în Anglia şi se pot duce mai des la mormintele lor. Acum şi acolo înmormântarea ajunge la 8.500 de euro”, spunea Lucica Popovici, mama lui Irinel Popovici şi soacra lui Mircea Ilie. Femeia intenționează ca la sfârşitul săptămânii viitoare să se ducă în Anglia să-și conducă pe ultimul drum fiul și ginerele. Românii cu suflet, din ţară şi de peste hotare, care pot ajuta cu o sumă cât de mică pentru ca cei doi băcăuani să fie înmormântaţi creştineşte în străinătate pot face donaţii în conturile deschise la BRD pe numele Popovici Lucica. Contul în lei este: RO47BRDE040SV88227030400

iar Contul în euro este:

RO3BRDE040SV88227110400 (codul SWIFT fiind BRDEROBU). Irinel Popovici lucra în Anglia de cinci ani, era căsătorit şi avea trei copii, cu vârste cuprinse între 4 ani şi 17 ani. Cumnatul său era de zece ani în Anglia şi avea şi el patru copii, cel mai mic având doar 2 ani şi 4 luni.

