Doi inventatori oneșteni, Vasile și Iuliana Beatrixe Lupu – tată și fiică, au înregistrat la OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci „Dispozitivul cu pornire comandată de punere în mișcare a membrelor inferioare și superioare în urma accidentelor vasculare”. Primul beneficiar al acestei invenții este chiar unul dintre membrii familiei Lupu, care a suferit un accident vascular. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 7 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.