Economie Rafo: plăți din conturi numai cu avizul administratorului judiciar de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Tribunalul Bacău a ridicat, în parte, la cererea Sindicatului Rafinorul, dreptul de administrare al debitoarei Rafo Onești pentru efectuarea de plăți, în sensul că „dreptul de a efectua plăţi din contul bancar şi din casierie va fi exercitat cu avizul prealabil al administratorului judiciar, Casa de Insolvență Transilvania (CITR) Filiala București SPRL”. Solicitarea sindicatului a fost făcută în numele salariaților Rafo în scopul pregătirii documentației pentru accesarea Fondului de Garantare instituit prin „Legea privind constituirea și utilizarea fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale”. Reprezentantul legal al salariaților, Ion Marian, vede aceasta singura variantă care poate aduce resurse financiare tuturor celor care au activat la Rafo în perioada ianuarie-octombrie 2016, în limita a trei salarii brute pe economie. „Șansele reale de a recupera parțial sau total drepturile salariale neachitate pentru anul 2016 – preciza Ion Marian – sunt din fondul de garantare și dacă cineva propune și finanțează un program de reorganizare a rafinăriei, caz în care trebuie achitate toate creanțele existente”. Hotărârea Tribunalului privește și administratorul special al debitoarei, societatea belgiană Result 4 You BVBA şi comitetul creditorilor compus din Result 4 You – preşedinte, fondul PMG Holding GMBH şi societatea AXA Security – membri. „Hotărârea – spune Ion Marian – este executorie, dar cu drept de apel în șapte zile de la comunicare, și sperăm să nu fie făcut apel”. Majoritatea salariaților Rafo au fost disponibilizați la cererea lor, dar ei așteaptă încă drepturi salariale neplătite de la începutul anului trecut. Sechestrul pus la cererea ANAF pe conturile și activele Rafo (deși ridicat luna trecută) și starea de insovență în care se află rafinăria de la sfârșitul anului trecut au complicat achitarea drepturilor salariale. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.