În primul semestru al anului 2017, poliţiştii de imigrări din Bacău au asigurat managementul şederii pentru aproape 2000 de străini şi cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Totodată, în urma acţiunilor organizate, au depistat 17 străini cu şedere ilegală şi au aplicat 54 de sanţiuni contravenţionale în valoare de 8800 de lei. Controlul permanent asupra legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate sunt acţiunile prioritare ale poliţiştilor de imigrări, care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului. Astfel, în primul semestru a anului 2017, poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al judeţului Bacău au desfăşurat 48 de acţiuni şi controale, cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi, cu şedere ilegală, 17 străini. Aceştia, 10 bărbaţi şi 7 femei, provin din state precum Turcia, China, Republica Moldova, Australia, Republica Macedonia şi Regatul Maroc. Poliţiştii de imigrări au emis pe numele a 9 străini decizii de returnare în vederea îndepărtării, unul a fost luat în custodie publică, iar în cazul a 7 dintre aceştia a fost reglementată şederea. Totodată, în perioada de referinţă, au fost aplicate 54 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 8800 lei, conform prevederilor O.U.G 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată. În ceea ce priveşte reglementarea şederii/rezidenţei pe raza judeţului, poliţiştii Serviciului pentru Imigrări – Bacău au asigurat managementul pentru 1242 de străini cu drept de şedere temporară, 122 cu drept de şedere permanentă, precum şi 623 de cetăţeni din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Elveţiană cu drept de rezidenţă. Având în vedere dinamica fenomenului migraţionist, Inspectoratul General pentru Imigrări, prin structurile sale teritoriale, continuă desfăşurarea acţiunilor pentru prevenirea şi combaterea şederii ilegale, solicitând cetăţenilor străini să acorde interes reglementării legale a dreptului de şedere pe teritoriul României. Serviciul pentru Imigrări al judeţului Bacău, contează pe respectul tuturor cetăţenilor faţă de legislaţia în domeniu şi face apel la aceştia pentru contactarea instituţiei noastre în legătură cu orice aspect referitor la aplicarea prevederilor legale privind regimul străinilor, în scopul prevenirii unor situaţii de ilegalitate cum ar fi: neanunţarea şederii şi a găzduirii străinilor, munca nedeclarată a străinilor, expirarea dreptului de şedere, etc. Invităm cetăţenii să ne contacteze la sediul Serviciul pentru Imigrări din Bacău str. Al. Tolstoi, nr. 2 ( lângă Secţia 1 de Poliţie Bacău), Tel/fax: 0234.202083, e-mail: bc.igi@mai.gov.ro, sau vizitând site-ul oficial al Inspectoratul General pentru Imigrări. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.