Termenul de depunere a cererilor de înregistrare pentru eliberarea atestatelor pentru comercializarea produselor accizabile a fost prelungit până la 15 februarie 2017. Iniţial, până anul trecut, pe 20 decembrie, firmele care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice, precum şi cele care distribuie şi vând angro tutun prelucrat şi alcool trebuiau să solicite la Vamă preschimbarea acestor documente. În judeţul Bacău, sunt înregistraţi 210 agenţi economici care trebuiau reatestaţi, din care 125 pe comerţul cu produse energetice şi 85 pe alcool şi tutun. În această categorie intră atât firmele care distribuie şi vând benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, cât şi cele care comercializează angro tutun prelucrat şi băuturi alcoolice. „Din lista cu cei obligaţi să facă acest demers cred că mai sunt circa 15 operatori economici care nu au solicitat preschimbarea atestatelor. Au fost notificaţi cu toţii, dar urmează să le mai facem o vizită. Dar, presupun că cei care au mai rămas fie şi-au închis firmele, fie nu mai vor să presteze astfel de activităţi", a declarat Vasile Şoiman, şeful punctului vamal Bacău. Prin urmare, până la 15 februarie 2017 inclusiv, operatorii economici care deţin atestate valabile pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro/en detail de astfel de produse pot să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente. La acea dată, atestatele emise anterior îşi pierd valabilitatea, iar desfăşurarea activităţilor respective fără atestat poate constitui, după caz, infracţiune sau contravenţie. Inspectorii de la Antifraudă Fiscală sau vameşii de la Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi sunt cei care vor face controale după această dată.

