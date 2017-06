Localnicii din Lipova, terorizaţi de doi minori care le sparg casele

– copiii de 12 şi 13 ani au deja un dosar destul de consistent, dar pentru că sunt la vârsta la care nu răspund penal nu se poate lua nicio măsură împotriva lor

Ultima lovitură au dat-o noaptea trecută, în satul Valea Caselor, din comuna Lipova, acolo unde au comis şi cele mai multe fapte. Au pătruns într-o locuinţă în timp ce proprietarii dormeau şi în camera de la stradă au făcut dezastru.

Au scos hainele din dulap, au tras masa în faţa uşii, ca să o blocheze, au luat pachete cu carne din lada frigorifică şi au aruncat-o la câini şi au sustras 100 de lei. Dimineaţă, când s-au trezit oamenii, au găsit totul răvăşit şi au anunţat Poliţia.

„Au sărit gardul, au venit cu o secure, au forţat geamul şi au intrat. Unul stătea pe sală cu securea în mână, pândea, şi altul răscolea în casă. Sunt multe cazuri în sat. Eu am auzit că sunt 22 de case în care au intrat ei”, spunea Maria Bâlici, păgubită. „Pe la 4.00 eu am auzit un căţel, dar am zis că trece cineva pe drum. Nu mi-am dat seama că au intrat pe geam. Acum, poliţiştii i-au prins şi au recunoscut ce au făcut”, spunea şi Petru Bâlici. Dar nu sunt singurii păgubiţi. În aceeaşi zonă au mai fost sparte şi alte locuinţe.

„A intrat la băiatul meu, care este plecat în Italia. Au făcut o mizerie de nedescris, au murdărit tot, au furat trei verighete şi trei lănţişoare din aur, au stricat jucăriile, numai rele au făcut”, povestea şi Elena Gogu. „Eu am fost plecată la spital o săptămână şi când m-am întors am găsit geamul deschis. Au făcut dezastru în casă. Frigiderul l-au lăsat deschis şi s-a stricat toată carnea, o icoană au călcat-o în picioare şi au luat un telefon mobil. Ei au fost, că au recunoscut la Poliţie. Acum stau în stres că mi-e frică să nu mai vină”, spunea o altă localnică.

Pe aceeaşi stradă, în urmă cu două săptămâni, au urcat pe acoperişul unei casei, au desfăcut o placă de internită şi au pătruns în imobil prin pod. Nu se ştie exact ce au furat, dar au făcut pagube.

Cei doi minori de 12 şi 13 ani sunt principalii suspecţi în toate aceste cazuri şi au recunoscut şi în faţa poliţiştilor că ei le-au comis, dar pentru că nu răspund penal au rămas în libertate. Unul dintre ei este crescut doar de tată, după ce mama lui a murit, şi până şi părintele său spune că vrea să-l dea la stat pentru că nu-l poate stăpâni. „Eu plec la muncă, lucrez pe la pădure şi nu ştiu ce face el în urmă. Acum a recunoscut că şi azi-noapte la 4.00 a făcut iar spargere. Am vorbit cu el, dar degeaba. Am dat semnătură la Primărie să-l ia Protecţia Copilului. Nici oamenii nu mă mai iau la muncă din cauza lui. Zic că este hoţ”, spunea Mihai, tatăl unuia dintre minori.

La fiecare faptă poliţiştii le-au întocmit dosar penal, în unele situaţii au recuperat o parte din prejudiciu, dar, pentru că au mai puţin de 14 ani, nu răspund penal şi li s-a dat neînceperea urmăririi penale.

Potrivit Codului Penal, minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, iar cel care are între 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ. După vârsta de 16 ani el poate fi tras la răspundere.

„Din 2015 sunt monitorizaţi pe raza localităţii, i-am consiliat şi acum am solicitat DGASPC Bacău să vină în sprijinul nostru cu psihologi, pentru că nu mai putem să-i stăpânim. Anul trecut au promis că nu mai fac şi de săptămâna trecută până acum deja sunt cinci spargeri la Valea Caselor”.

Maria Palade, referent incluziune socială la Primăria Lipova