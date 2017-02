Top Story Vine, vine primăvara de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Explozie de culori și miresme în oraș și toate acestea datorită invaziei de flori și mărțișoare. Cea mai aglomerată zonă, din acest punct de vedere, este în Piața Tricolorului, din fața Casei de Cultură, acolo unde zeci de tarabe sunt pline cu marfă, de toate culorile și la toate prețurile. Vremea frumoasă și caldă pentru această perioadă a anului îi face pe băcăuani să zăbovească în fața tarabelor și să cumpănească bine înainte de a scoate banii din buzunare. Și pentru că tot veni vorba, mărțișoarele pe care le puteți achiziționa din piațeta din fața Casei de Cultură au prețuri între 1,5 lei și 20 de lei. Asta dacă doriți un mărțișor simplu, pandativ, ceva handmade sau simboluri clasice. Puteți opta însă și pentru exemplare suflate cu aur sau cu cristale Swarovski, prețul acestora putând ajunge la aproape 100 de lei. Comercianții simbolurilor de primăvară își întâmpină posibilii clienți cu zâmbetul pe buze, încercând să te convingă că marfa lor este cea mai bună. „Poftiți domnu’. Vă dau un «trifoi» sau o «potcoavă» să fie cu noroc”, mă îndeamnă o vânzătoare care precizează că are și mărțișoare confecționate chiar de ea. Îi zâmbesc și merg spre sectorul florilor unde sunt întâmpinat de un tânăr care-mi prezintă marfa: „Zambile, 10 lei ghiveciul, lalele cu 10 lei buchetul sau 15 lei cu cinci fire”. Pentru că mai avea câteva ghivece cu alt gen de flori, care semănau cu panseluțele, am cerut lămuriri. M-a asigurat că nu sunt panseluțe, dar că sunt flori românești numai că le-a uitat denumirea. A pomenit un nume greu de deslușit, ceva în latină, după care a mai adăugat că toate sunt producție românească și sunt aduse de undeva din județul Neamț. La doi pași, o altă precupeață îmi recomandă zambilele ei la 2 lei, asigurându-mă că nu voi găsi nicăieri un preț mai bun. Le-am dorit spor la vânzare, mi-au mulțumit, iar o doamnă a încheiat într-un spirit pur românesc: „Bani să iasă!”. Zonele altădată luate cu asalt de comercianții de mărțișoare cum ar fi „Luceafărul” sau „Pasajul Revoluției” au rămas anul acesta pustii. Doi comercianți cu aceeași marfă ca în Piața Tricolorului întregeau peisajul în pasajul de la fostul cinematograf „Muncitorul”. Alte zone din care ați putea să cumpărați simbolurile primăverii pentru cei dragi ar mai fi Tic-Tac, Orizont, Narcisa, Zimbru, Piața Nord. Și în hypermarket-uri sunt prezente tot felul de ONG-uri care comercializează mărțișoare și felicitări, cele mai multe handmade. Mărțișoare confecționate manual, făcute din scoici, mărgele, paiete sau pictate, cu prețuri între 3 și 20 de lei, pot fi achiziționate și de la Fondul Plastic. Așa că, bucurați-vă de soare și de mărțișoare! 0 SHARES Share Tweet

