Sport Viitorul Curița a pierdut barajul pentru promovarea în Liga a III a de Ion Moraru Peste 3500 de spectatori s-au aflat sâmbătă 24 iunie în tribunele Stadionului CSM din Onești pentru a urmări meciul retur al barajului de promovare în Liga a III a, pe care echipa Viitorul Curița l-a disputat cu Sănătatea Darabani. Din nordul țării a sosit la Onești o galerie ce a avut în jur de 200 de dărăbăneni dar la acest meci au asistat și autoritățile locale precum și sponsori ai echipei din Darabani. “Gazdele” întâlnirii au fost susținute de Daniel Soroiu (primarul comunei Cașin), Marcel Bujor (fost senator în Parlamentul României), de consilieri locali ai municipiului Onești și ai comunei Cașin.Tinerii fotbaliști de la Viitorul Curița, care în urmă cu o săptămână au fost învinși, prin înscrierea unui gol de jucătorii de la Sănătatea Darabani, au avut o misiune foarte grea pentru meciul de pe stadionul CSM din Onești, cu atât mai mult cu cât oaspeții au reușit să înscrie în debutul acestei întâlniri de trei ori (în minutele 6, 9 și 10 prin trei goluri marcate de Cărăbuș). Este de notat faptul că la înscrierea primului gol, cel din minutul 6, Cărăbuș s-a aflat într-o poziție de off-side, nesemnalizată de către brigada de arbitri iar turnura pe care a luat-o desfășurarea acestui meci a dat mult de lucru jucătorilor de la Viitorul Curița. După ce au atacat cu tot efectivul, în urma a două ratări clare, în minutul 32 tabela de marcaj a cunoscut prima modificare, după golul înscris de Socaciu, de la Viitorul Curița. Poarta lui Alin Andruș (de la Sănătatea Darabani, care a avut câteva intervenții “imposibile”, oprind înscrierea altor goluri), a fost luată cu asalt de către jucătorii de la Viitorul Curița și în pofida unui atac permanent și a numeroase ocazii de gol create până la sfârșitul primei reprize, scorul a rămas neschimbat. Este de menționat faptul că jucătorii de la Viitorul Curița au obținut până la finalul primei reprize opt lovituri de colț și au avut prin Socaciu (în min. 40) și Mihalache (în min. 42) ocazii foarte mari pentru a înscrie! Repriza a doua a arătat o mai mare motivare a dărăbănenilor de a păstra rezultatul, ei încercând să mute spre mijlocul terenului “lupta”,pentru a pleca pe contraatac. ~n această situație, când oaspeții au jucat mai degajat, scăpând de “asediul” din careu, cășunenii au reușit, în min. 50, marcarea celui de-al doilea gol, Irimia reluând în plasă mingea care a revenit în teren după ce a zguduit bara tranversală! O situație la care arbitrul de centru al întâlnirii, Dan Botescu, nu a avut nici o atitudine s-a întâmplat în minutul 52 când, în urma unui atac prelungit al curițenilor oaspeții au scos mingea după ce aceasta trecuse de linia porții (lucru văzut clar de la tribuna oficială!), meciul fiind lăsat să continue! ~n min. 54 Sitaru (portarul de la Viitorul), s-a remarcat în careu oprind “desprinderea” oaspeților, Gheorghiciuc nereușind să păstreze balonul singur în fața porții! Deși nu au mai avut aceeași forță în atac jucătorii de la Viitorul Curița au egalat în min. 72 și a înscris prin Corman cel mai frumos gol al întâlnirii (șut plasat în colțul lung). În timp ce oaspeții au început ca să joace mai dur, curițenii nu au putut fructifica ocaziile create, o situație “rarisimă” fiind cea în care balonul a lovit din nou bara transversală a porții oaspeților. ~n urma unei decizii controversate din minutul 81 a “centralului” Dan Botescu (la un atac în marginea careului echipei Sănătatea Darabani, în care Corman a fost accidentat arbitrul nu a acordat lovitură liberă ci… cartonaș roșu celui accidentat), “echilibrul” acestei partide și dorința de luptă a curițenilor s-au estompat! La două minute de la această fază oaspeții au înscris “un gol năucitor” prin Gheorghiciuc: lăsat singur să avanseze spre poarta curițenilor de pe linia de corner acesta a trimis din unghi direct în plasa porții, golul înscris fiind cel care a consfințit promovarea oaspeților în Liga a III a. Nici minutele de până la finalul partidei și nici cele 4 minute de prelungire nu au mai adus nici o fază clară de a se mai înscrie vre-un gol, astfel că visul echipei Viitorul Curița s-a spulberat! Prin faptul că a adus pe Stadionul CSM peste 3000 de spectarori, aceasta a dat însă o veritabilă “lecție” municipiului Onești, în care “fotbalul este mort”, nefiind măcar nici o echipă să activeze darmite să facă performanță, deși oneștenii iubesc mult sportul cu balonul rotund! Să notăm că acest meci nu a fost lipsit nici de… fumigene, ce au fost aruncate atât în teren cât și în tribună! 1 of 10 Viitorul Curița (antrenor, Costică Ene), a avut în teren jucătorii: Sitaru – Grigore, Apostu, Irimia, Dany Soroiu – Ardeleanu, Rareș Mihalache (căpitan), Padovei , Socaciu – Corman, Silviu Lupu. Sănătatea Darabani: Alin Andruș – Troian, Cososchi, Mitoșeriu, Lumaicu – Gheorghiciuc, Stancoschi, Halaicu, Stâncă – Eșanu, Cărăbuș. Brigada de arbitri a avut la centru pe Dan Botescu (București), Aurelian }oie și Radu Dragoș – tușieri. Observatorii acestei partide au fost Vasile Vamanu (fost fotbalist la Sport Club Bacău) și Cristian Nica (din Ploiești, fost arbitru internațional).

