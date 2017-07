Neînțelegerile dintre Consiliul Județean (CJ) Bacău, acționar majoritar al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS), și Romprest SA, operatorul pe deșeuri, au luat sfârșit. „Am semnat un act adițional care prevede prelungirea mandatului cu o sută de zile, întrucât noi ieșiserăm din mandat. Cauza a fost întârzierea finalizării licitației pentru desemnarea firmei care urmează să opereze Celula II și instalațiile din Sistemul integrat de management al deșeurilor”, a declarat Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău și al ADIS. Instalațiile respective sunt stațiile de tranzit (selectare și compostare a deșeurilor). Licitația a fost câștigată de grupul Iridex, iar grupul Eco Sud a contestat rezultatul, contestația ajungând în instanță. Din cauză că nu există, încă, un operator pentru stațiile de transfer, Romprest transportă gunoiul până la depozitul din Bacău, costurile fiind mult mai mari decât cele prognozate, ceea ce a produs nemulțumiri. Ridicarea deșeurilor nu va fi întreruptă Pe lângă semnarea actului adițional de către părți, mai există două vești bune. Comisia de evaluare a ofertelor își reia activitatea, în baza deciziei Curții de Apel Bacău, ceea ce înseamnă că în curând va exista un câștigător. A doua vine de la Guvern, care a stabilit, prin hotărâre, trei soluții la memorandumul depus de CJ, care era îngrijorat că județul Bacău va suporta corecții financiare deși nu e vinovat de întârzierea licitației. Guvernul indică trei posibile soluții: 1. Înființarea unei platforme provizorii, până la desemnarea operatorului Celulei II. 2. Încredințarea operării prin negociere directă. 3. Încredințarea administrării Celulei II unui serviciu public județean. Consilierii au aprobat deja înființarea Serviciului Public Județean de Salubritate, dar acesta poate funcționa doar până la desemnarea operatorului și poate administra doar Celula II, nu și stațiile de transfer. „Vom face un studiu de oportunitate cu privire la cea mai bună soluție”, a precizat Sorin Brașoveanu. În acest timp, Romprest SA, în baza actului adițional încheiat cu CJ Bacău, va continua activitatea de colectare a deșeurilor din județ. 1 SHARES Share Tweet

