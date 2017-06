O pedeapsă exemplară a primit un şofer care s-a urcat băut la volan şi a accidentat mortal un copil. Băcăuanul, trimis în judecată pentru patru infracţiuni, a primit închisoare cu executare deşi a recunoscut faptele şi i s-a redus pedeapsa cu o treime. Familia copilului ucis va fi despăgubită cu suma de 331.000 lei. În urmă cu un an, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a dispus trimiterea în judecată a lui A.C., pentru infracţiunile de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare. Pe 3 aprilie 2016, în jurul orelor 21.00, bărbatul a condus pe DJ 119 H (com. Faraoani, jud. Bacău) un autoturism care nu era înmatriculat şi pe care a aplicat în fals plăcuţele de înmatriculare aparţinând altui autovehicul. Bărbatul consumase alcool iar victima inconştienţei lui a fost un băiat de 12 ani care mergea pe marginea drumului, pe porţiunea cu iarbă. C.A. a fost izbit puternic de maşină şi din cauza leziunilor grave suferite a intrat în moarte cerebrală. Pe 7 aprilie, medicii au declarat decesul copilului. A.C. avea o alcoolemie de 1,35 g‰ – prima probă, respectiv 1,25 g‰ – la cea de a doua probă. Şoferul a recunoscut că a consumat circa 750 ml de vin, înainte de a se urca la volan şi că este vinovat de producerea accidentului rutier. În ceea ce priveşte autovehiculul implicat în accident cât şi cel legal înmatriculat, s-a stabilit că ambele sunt în proprietatea soţiei inculpatului. Judecătoria Bacău a dat, anul trecut, o condamnare pe măsura infracţiunilor comise, luând în calcul gravitatea lor şi starea de pericol creată. Pentru fiecare infracţiune s-a aplicat pedeapsa închisorii, dar şi beneficiul reducerii cu o treime ca urmare a recunoaşterii. Chiar şi aşa, pedeapsa finală rezultantă, de 3 ani şi 8 luni închisoare, va fi executată într-un loc de detenţie, a stabilit instanţa. Întrucât pentru autoturismul condus de inculpat nu era încheiată poliţa de asigurare obligatorie RCA, parte responsabilă civilmente a fost Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii. Din acest fond, familia copilului ucis va fi despăgubită cu suma de 331.000 lei, bani ce vor fi ulterior recuperaţi de la inculpat. Curtea de Apel a menţinut sentinţa. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.