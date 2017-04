Pe 29 aprilie, în fiecare an, se sărbătorește în lume Ziua Internațională a Dansului. De această dată, această zi este mult mai importantă pentru că orașul nostru găzduiește un eveniment remarcabil legat de acest moment. Timp de trei zile, la Centrul de Afaceri și Expoziții, se va desfășura prima ediția a Bacău Dance Open, un concurs internațional de dans sportiv organizat de Asociația Club Sportiv Adamas și Primăria Municipiului Bacău. Evenimentul, care va reuni la start peste 1000 de sportivi de toate categoriile, se produce într-un moment în care putem spune că astrele s-au aliniat perfect pentru orașul nostru, de Ziua Internațională a Dansului, Bacăul fiind „Oraș European al Sportului” și de pe 2 mai urmând să fie și Capitala Tineretului din România. Ziua de vineri, 28 aprilie, de la ora 16.00, este rezervată concursurilor de formații când pe ringul de dans vor evolua copii și tineri de la diferite cluburi din oraș și din localitățile învecinate, aceștia practicând dansul la nivel de sport de masă. Concursurile de formații se vor desfășura pe categorii de vârstă și pe mai multe secțiuni, cum ar fi dansul sportiv, dans modern, hip-hop și streetdance ș.a. Competițiile oficiale, care se vor derula sâmbătă, 29 aprilie, și duminică, 30 aprilie, vor cuprinde câte cinci programe, cu începere de la orele 8.30, 11.30, 15.00, 17.30, urmând ca galele finale să se dispute de la 19.30. „Lupta” pentru titluri și trofee la Bacău Dance Open va fi aprigă, la evenimentul băcăuan anuntând-și prezența sportivi de top mondial. La secțiunea dansurilor latino-americane (samba, cha-cha-cha, rumba, passo doble, jive), pe parchetul de la Bacău Dance Open vor fi prezenți și campionii României, Paul Moldovan-Cristina Tătar, tripli campioni mondiali, locul 12 în clasamentul mondial al World Dance Sport Federation (WDSF). Alături de Paul și Cristina vor mai evolua și alte perechi românești valoroase, în ringul de dans fiind prezente și cupluri la fel de bine cotate din Rusia, Italia, Spania, Franța, Irlanda, Israel, Belgia, Serbia și Republica Moldova. Aceiași situație o regăsim și la secțiunea dansurilor Standard (vals lent, tango, vals vienez, slow fox, quick step), unde lupta va fi strânsă, iar pe ringul de dans, pe lângă perechile noastre vor evolua sportivi din Republica Moldova, Irlanda, Serbia, Ungaria, Bulgaria,Elveția, Belgia și Rusia. Una dintre perechile cele mai spectaculoase de la această categorie este cea formată din Igor Kruglov – Anna Barbacheva, Rusia, care sunt pe locul 42 mondial și care se bucură de o atenție sporită din partea specialiștilor care le prevăd o ascensiune remarcabilă. Însă Bacău Dance Open poate fi o competiție surprinzătoare, deschisă oricăror surprize și rezultate. Jurizarea competițiilor va fi asigurată de un complet de 21 de arbitri români și 12 arbitri străini, din tot atâtea țări, aceștia fiind ajutați de Justin Istrate – director de concurs, și supervizați de Costinel Mihaiu – observator FRDS, Dorel Bagiu – președinte juriu pentru competițiile naționale și Gheorghe Răducan – președinte juriu pentru competițiile internaționale. Cu ocazia Bacău Dance Open, Federația Română de Dans Sportiv a ales să organizeze în Bacău, la sălile Adamas, un seminar adresat arbitrilor oficiali de Basic și persoanelor (antrenori și instructori FRDS) care doresc să devină arbitri de clasă Precompetițional. 12 SHARES Share Tweet

