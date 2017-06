Cultura Avancronica muzicala: Tineri dirijori de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această seară, la Sala Ateneu are loc primul concert din cadrul celei de a XIV-a ediții a Cursurilor internaționale de dirijat, ce se defășoară în perioada 18 – 29 iunie. O poză imensă cu chipul lui Robert Gutter (1938 – 8 mai 2017) – dirijorul și profesorul american care a orchestrat aceste ediții – tronează pe scenă. La ediția aceasta, organizată In memoriam Robert Gutter, cu sprijinul soției sale, Suzanne va fi un singur concert săptămânal, deoarece s-au înscris mai puțini candidați. „O mare pierdere, pentru noi toți”, afirmă Charles Gambetta, colaborator american, care predă în continuare la cursuri, alături de Ovidiu Bălan. La realizarea acestor cursuri este de menționat participarea pianistului clujean Horia Haplea. În concert a fost invitată soprana Gabriela Iștoc – care a colaborat cu Robert Gutter și orchestra băcăuană la Concertul de sărbători din decembrie 2016. Ea va interpreta două arii celebre: “Sì, mi chiamano Mimì” din Boema lui G. Puccini și “Follie! Follie!… Sempre libera” din traviata de G. Verdi, sub bagheta lui Daniel Bukin (SUA). Concertul se deschide cu partea I din Simfonia I, în Do Major, op.21 de Ludwig van Beethoven , la pupitru Radu Oțel, profesor la Piatra Neamț. Pavana pentru o infantă defunctă de Maurice Ravel va fi dirijată de Alberto De Loza II din Mexic, iar americanul Andrew King va conduce orchestra în paginile Marșului funebru din Simfonia a III-a Eroica, de Beethoven. Ambele lucrări sunt asemeni unui omagiu adus dirijorului Robert Gutter, căruia îi cântam Mulți ani trăiască, în fiecare an pe 16 iunie, la aniversare. Unul dintre cursanții din edițiile anterioare, Ken Yanagisawa, căruia Cursurile de la Bacău i-au fost faste, a participat de trei ori, încântat de atmosfera de aici, de posibilitatea de a cânta cu o orchestră profesionistă și de calitatea lecțiilor dirijorale. Francis Ku (Hong Kong), cel care va încheia seara, cu partea I a aceleiași Simfonii, a fost prezent la ediția de anul trecut și a revenit pentru a-și cizela abilitățile. Duminică, 25 iunie, ora 11.00, Recital de corn cu: Mihai Sîrbu, Ioan Gabriel Luca, Marius Aftaragaci și Cătălin Grierosu.







3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.