Ziua Sfântului Patrick, mai mult decât o sărbătoare națională în Irlanda

În fiecare an, luna martie are o însemnătate cu totul specială pentru irlandezi… și pentru tot mai mulți oameni de pe glob. Ziua Sfântului Patrick (Saint Patrick’s Day – 17 martie) nu mai este de multă vreme o simplă sărbătoare națională a unui stat. De altfel, a fost mereu sărbătoarea unei națiuni – irlandezii, care au creat comunități importante peste hotare, mai ales în Statele Unite ale Americii.

Ziua de 17 martie este așadar momentul în care este sărbătorit Sf. Patrick. La origini, este o sărbătoare catolică, ce ține astfel de credința religioasă a oamenilor. Între timp, St. Patrick’s Day a devenit o celebrare a spiritului și a culturii irlandeze, o sumă de festivități asociată cu bucuria, norocul, viața trăită intens.

Culoarea specifică este verde, iar berea Guiness (bere neagră irlandeză tip stout), băutură specifică irlandeză, a inclus în campaniile sale de marketing petreceri asociate St. Patrick’s Day în cluburi, baruri și restaurante de top, ajutând la propagarea sărbătorii în rândul publicului tânăr, activ, dinamic.

Ziua Sfântului Patrick, marcată în tot mai multe țări de pe glob

Festivitățile cele mai complexe de Ziua Sfântului Patrick se pot consemna desigur în Irlanda, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, dar se poate spune că Saint Patrick’s Day este acum marcată în foarte multe țări de pe glob, din Europa până în Australia, din Asia până în America de Sud. Evident, nu doar irlandezii iau parte la celebrare.

Amploarea evenimentelor legate de Saint Patrick’s Day se datorează imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Pentru a-și salva cultura și identitatea națională, aceștia au marcat în mod festiv Ziua Sfântului Patrick. Cu fiecare nouă sărbătorire, tot mai mulți americani s-au alăturat acestor evenimente, devenite universale. S-a ajuns chiar la transformarea râului Chicago în verde, cu ajutorul unei vopseli vegetale, pentru a marca St. Patrick’s Day. Trebuie subliniat faptul că în acest oraș american există una dintre cele mai consistente comunități de irlandezi.

În mod obișnuit, sute de mii de persoane asistă la defilarea tradițională de Saint Patrick’s Day în Dublin, sărbătorindu-se astfel Ziua Națională. Este o zi liberă pentru cetățeni, ocazie însă și pentru peste 100.000 de turiști străini să participe la marea sărbătoare. Defilarea cuprinde muzicieni diverși și personalități locale.

De mulți ani, Ziua Sfântului Patrick este marcată și în România, în special în baruri și restaurante de tip pub – specific irlandeze. Se organizează seri tematice, diverse promoții și manifestări, în București, dar și în alte mari orașe din țară.

Cine a fost Sfântul Patrick

Născut în secolul al IV-lea în Britannia romană, Sfântul Patrick a fost capturat de irlandezi și ținut captiv de aceștia. A avut o viziune în care Dumnezeu îi cerea să îi creștineze pe irlandezi, așadar și-a dedicat viața acestui scop. Folclorul irlandez spune că Sf. Patrick s-a folosit de frunza de trifoi pentru a explica doctrina creștină a Sfintei Treimi. Culoarea verde și frunza de trifoi sunt acum simboluri ale Irlandei și ale Zilei Sfântului Patrick.

Între timp, ca simbol al norocului, apare și trifoiul cu 4 foi – mai rar de găsit, exact ca norocul. Aceste simboluri sunt recurente și în lumea jocurilor de noroc, în mod firesc. Pot of Fortune de la Pragmatic Play, Luck O the Irish Gold Spins de la Blueprint Gaming sau Leprechaun Goes Wild de la Play’n GO sunt 3 dintre cele mai populare jocuri slots online cu tematică irlandeză, în care simboluri precum trifoiul, oala cu galbeni, curcubeul sau leprechaunii apar pe role.

Sfântul Patrick a fost urmat de mulți alți misionari, dar este considerat principalul factor al creștinării irlandezilor. Inițial, nu verdele era culoarea folosită în relația cu Sf. Patrick, ci albastrul, dar acest lucru s-a schimbat în timp. Din secolul al XVII-lea se practică aceste obiceiuri de a purta haine și accesorii verzi, precum și trifoi, în amintirea Sfântului Patrick.

Ziua a fost inclusă în mod oficial în calendarul catolic în aceeași perioadă. Data de 17 martie este de fapt momentul morții acestuia, așadar vorbim despre o celebrare prin bucurie a vieții. În anul 1903, Ziua Sfântului Patrick a devenit sărbătoare națională în Irlanda.

Sursa foto canva.com