Ziua Internațională a Rromilor, sărbătorită la Blăgești

Ziua internaţională a rromilor este sărbătorită în fiecare an pe 8 aprilie. Este momentul ce marchează recunoaşterea culturii, istoriei şi drepturilor milioanelor de rromi din toată lumea. De asemenea, se atrage atenţia asupra provocărilor de discriminare cu care se confruntă comunităţile de romi din Europa şi de pretutindeni. Iniţiativa privind marcarea Zilei Internaţionale a Romilor a apărut în 1971. Atunci a fost primul Congres internaţional al romilor de pretutindeni, la Londra. Tot în 1971, au fost adoptate simbolurile etniei rome: roata cu spiţe „chakra”, Imnul internaţional al romilor, „Gelem, gelem”, şi steagul internaţional al romilor.

Steagul are jumătatea de jos verde – simbol al câmpurilor înverzite – şi jumătatea de sus albastră – simbol al cerului senin. La mijlocul steagului este o roată, care simbolizează soarta şi nomadismul tradiţional, în relaţie cu spaţiul originar al Indiei.

La Congresul Mondial al Rromilor din aprilie 1990, Comisia Lingvistică a Uniunii Internaţionale a Rromilor a oficializat alfabetul internaţional standardizat al limbii rromani. Decizia este semnată de 17 specialişti în domeniu din diferite ţări, în prezenţa unui observator al UNESCO.

Elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 Blagesti, comuna Blagești, județul Bacău, au marcat aceasta sărbătoare printr-o activitate plină de culoare, ritm și voie bună. Îmbrăcați în straie de sărbătoare, fetele cu flori în păr si cosițe împletite, băieții cu cămăși colorate și pălării, așa cum stă bine etniei rrome, au cântat, au dansat și au recitat poezii în limba rromani, disciplină predată în această unitate școlară de doamna profesoară Ana Ștefan, cadru didactic dedicat și implicat. Scopul activității desfășurate luni, 08.04.2024, a fost „combaterea discriminării rromilor și asigurarea unei integrări eficiente în comunitatea noastră”, așa cum a spus dna profesoară care a mai adăugat că „problematica etnică ar trebui să se regăsescă pe agenda publică a României, cu atât mai mult cu cât o bună înțelegere a specificității etniilor contribuie substanțial la dezvoltarea sănătoasă a tinerilor și la succesul lor ulterior. Acceptarea identității le va permite acestora să se concetreze pe ce își doresc să facă, fără a fi complexați de elemente ce le formează personalitatea și pe care nu le pot schimba, lucruri care se leagă direct de realizările și succesul pe care le pot avea în comunitatea în care s-au integrat”.

La aceasta activitate a fost prezentă și doamna inspector școlar pentru minorități, Monica Hârțescu, care a premiat și doi elevi ai Școlii Gimnaziale Nr.1 Blagești pentru participarea la Olimpiada de limba rromani, Acatrinei Sorina și Vasile Luis. Momentul premierii a fost deosebit de emoționant datorită rezultatului memorabil obținut de eleva Acatrinei Sorina, care a luat premiul I cu nota 10 la faza județeană, calificându-se astfel la etapa națională care va avea loc in perioada 22-26 aprilie unde va reprezenta, cu mândrie, școala și comunitatea. Doamna inspector și-a început discursul afirmând că „cele trei simboluri, steagul, imnul și limba rromani standardizată sunt foarte importante și este bine să le aibă în suflet”. Elevii au fost îndemnati să își cunoască tradițiile și cultura și să le păstreze, să fie conștienti de cat de importantă este educația în viața omului. „Să mai uitam de căsătoriile timpurii și să avem mintea la a fi alături de școală. De asemenea, părinții să fie alături de copii și să le ofere un sprijin în alegerea și învățarea unei meserii. Tot ceea ce se face cu stăruință contribuie la îmbunătățirea vieții”, a mai adăugat doamna inspector.

În încheiere, doamna directoare Florentina Buruiană, a precizat ca activitatea face parte din proiectul „Împreuna scriem viitorul copilăriei”, desfășurat la nivel local. De asemenea, doamna directoare a afirmat ca își dorește „ca toți elevii să aibă șanse egale la educație. În multe familii rrome nu există modele de referință, de rude care au terminat studiile primare, și cu atât mai puțin de membri care au completat mai mult decât studiile obligatorii. În rândul copiilor rromi, există o rată mare de abandon școlar, mulți dintre ei nefiind înscriși la școală. Adesea, copiii rromi se confruntă cu bariere lingvistice sau pur și simplu sunt supuși discriminării în clasă. În școala noastră există o colaborare strânsă între mediator, cadrele didactice și familiile elevilor rromi. Am menționat și părinții, deoarece este la fel de important, dacă nu chiar mai important, să se lucreze cu părinții pentru a-i încuraja să își trimită elevii la școală. Frecvența școlară este adesea imposibilă pur și simplu pentru că multe familii de romi nu pot acoperi costurile pentru cărți, alimente, deplasarea la școală, așadar părinții au nevoie de stimulente pentru a-și trimite copiii la școală, și nu la muncă. Deseori asistăm la acest fenomen, elevii mărturisesc că nu pot veni la școală pentru că sunt trimiși la muncă sau rămân acasă pentru a avea grijă de frații/surorile mai mici. Modelarea, formarea și educarea unui om implică timp și dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim are nevoie de oameni în a căror formație caracterul și inteligența se completează pentru propria evoluție a individului. Semenii noştri romi au nevoie să-i ajutăm să-şi consolideze credinţa în sine, să-şi găsească identitatea, integrându-se în comunităţile şi culturile locale prezente. Prin lucrul comun cu romii am experimentat că unii dintre ei sunt oameni care vor să se elibereze de traiul în mizerie, vor să înveţe sau să lucreze. Drumul lor este însă plin de obstacole. Simţim importanţa de a-i ajuta în progres, le acordăm sprijin pentru a aborda obstacolele întâlnite, astfel încât să devină membri cu drepturi depline ai societăţii, cetățeni de care să ne mândrim peste ani”.