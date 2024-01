Ziua Culturii Naționale sărbătorită la Grădinița nr. 23 din Bacău

«Ziua Culturii Naționale a fost sărbătorită, prin omagierea marelui poet Mihai Eminescu, şi de micuții de la Grădinița cu Program Prelungit nr.23 din Bacău, structură a Şcolii Gimnaziale „Miron Costin”.

Sub îndrumarea scriitoarei Mihaela Băbuşanu, din partea Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, şi a prof. înv. Mariana-Nicoleta Tudor, preșcolarii grupei mari A au desfășurat activități adaptate vârstei lor, sub forma unui atelier pedagogic. Ei au vizionat un film educativ despre viața poetului, au ascultat poeziile „Somnoroase păsărele”, „Fiind băiet păduri cutreieram”, „Revedere” și „Nu sunt prea mic”, au completat o fişă cu simboluri din universul poetic eminescian conţinând patru informaţii esenţiale, redate în imagini pentru a facilita reţinerea lor, şi au lucrat o fişă inspirată de poezia „Somnoroase păsărele”. Activităţile desfășurate au adus un prilej de bucurie in rândul copiilor.

Coordonatorii acțiunii au fost Mihaela Băbuşanu, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Mariana-Nicoleta Tudor, Grădiniţa PP Nr 23. Bacău.

1 de 8