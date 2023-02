Zelensky are nevoie de victorie și SUA de război

În luna aprilie, anul trecut, Aleksei Arestovici, pe atunci consilierul presedintelui Zelensky, arăta disponibilitatea Ucrainei de a ,,ajuta” Moldova și declara; ,,… Moldova este un vecin al nostru care nu ne este indiferent, am fost întotdeauna apropiați.(!?) Astfel, ei pot veni și la noi după ajutor. Noi putem interveni doar după o solicitare oficială, pentru că Transnistria e totuși oficial teritoriu care aparține Moldovei. Dacă va fi cazul, cât ai pocni din degete, noi putem rezolva problema transnistreană”. Oficialul ucrainean a mai adăugat că, pe lângă Ucraina, o altă țară care poate ajuta Republica Moldova în cazul unei eventuale agresiuni militare din partea separatiștilor proruși este România. Au trecut de atunci 10 luni și Maia Sandu nu a cerut ajutor Ucrainei. A anunțat doar măsuri care ar încalca constituția Republicii Moldova, respectiv intenția de a renunța la neutralitatea Moldovei și de a adera la NATO. Lucru suficient de provocator pentru a declanșa mișcări de stradă, etichetate imediat ca fiind intervenții invadatoare ale Rusiei. De unde a aflat Maia Sandu de ,,complot” , ne spune https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/serviciul-de-informatii-de-la-chisinau-confirma-planul-lui-putin-de-a-distruge-republica-moldova-2246389 Volodomir Zelesnski, a anunțat, la Bruxelles, că serviciile de spionaj ale Kievului au interceptat documente ale Moscovei care arătau că Putin are în plan să distrugă Republica Moldova. „Am vorbit cu președinta Republicii Moldova, doamna Sandu și am informat-o ce a reușit să afle spionajul nostru. Este un plan rusesc de a distruge situația politică în Moldova. Un document rusesc care arată cine, când și cum vrea să distrugă Moldova, cine vrea să schimbe ordinea democratică și să instituie control asupra țării. Nu am avut niciun dubiu când am văzut acest document și când am înțeles care sunt originile acestui document. Am informat Moldova imediat despre aceste amenințări pentru a o proteja. Sunt sigur că și voi toți ați fi făcut același lucru. Nu cunoaștem dacă Moscova a dat, într-adevăr, un ordin pentru a îndeplini acest plan de atac asupra Moldovei, dar l-am interceptat, l-am recunoscut și am înțeles că e un plan similar cu cel pe care au încercat să îl implementeze în Ucraina”, a spus Zelenski. Dar expozeul domnului Zelensky pare un pic incoerent ; nu cunoaștea dacă Moscova a dat, într-adevăr, un ordin pentru a îndeplini acest plan de atac asupra Moldovei, dar l-a interceptat,… și nu l-a prezentat public, în fața camerelor de luat vederi, a jurnaliștilor. A ratat momentul. Înțesarea minciunii cu ipoteze credibile poate duce către deschiderea unui nou front la granițele noastre. Că Rusia și-ar dori o conducere pro-rusă în Moldova și România o conducere pro-uniune, e o chestiune de la sine înțeleasă și de-a lungul timpului pro-europenii și pro-rușii s-au succedat la conducerea Republicii Moldova; însă nici unii nici alții, până acum, nu au renunțat la neutralitatea consacrată de constituție și nu i-au catalogat pe ceilalți ca trădători. Modelul ,,democrației” ucrainene pare că se impune foarte repede. ,, Toți cei care participă în aceste acțiuni îndreptate împotriva statului Republica Moldova, elemente externe, membri ai partidelor politice (???) și grupărilor criminale și toți cei care îi protejează pe aceștia, trebuie să fie trași la răspundere”, a declarat Maia Sandu. CNN a preluat informația și a difuzat-o în media internațională https://edition.cnn.com/2023/02/26/europe/moldova-transnistria-russia-tensions-explainer-intl/index.html?fbclid=IwAR3iRpSxlA2v1HieHxcshhATJPLEnHjOKZgMUe8u80Yb2092BKKD9gqCCSI : ,,Tensiunile cresc în Moldova, o țară mică de la granița de sud-vest a Ucrainei, unde Rusia a fost acuzată că a pus bazele unei lovituri de stat care ar putea trage națiunea în războiul de la Kremlin.…. ”. ,,Văd o mulțime de amprente ale forțelor ruse, ale serviciilor rusești în Moldova”, a declarat și prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki pentru CBS. ,,Aceasta este o țară foarte slabă și cu toții trebuie să o ajutăm.” Domnul președinte Iohanis a intervenit și el, galant, în poză, asigurând-o pe domnișoara președintă Maia Sandu că; ,,…România este nu doar pregătită, este dispusă să sprijine Moldova în orice scenariu. Cum va arata acest sprijin depinde de evolutia perioadei geopolitice. ….dar eu personal sunt dispus să mergem mult mai departe, dacă situația o va impune”, consemna https://www.libertatea.ro/stiri/klaus-iohannis-romania-dispusa-sustina-republica-moldova-orice-situatie-4457122 Declarația a fost făcută la finalul întâlnirii de miercuri 22 feb., la Varșovia, cu Joe Biden și liderii de pe flancul estic și cu o zi înainte de a o primi la Cotroceni pe Maia Sandu. Domnul președinte trebuie să fie atent cât de departe merge cu declarațiile făcute domnișoarei Maia Sandu, pluralul nu angajează și poporul român. Probabil, președintele a folosit pluralul regal, întrucât românii nu au fost consultați. Această perdea mediatică de fum e menită să escamoteze evoluția următoarelor evenimente; ,, .. .Trupele ucrainene se adună la granița dintre regiunea Odesa și Transnistria. Mișcările în masă ale armatei ucrainene în imediata apropiere a graniței sunt confirmate și de surse din Tiraspol… Este de așteptat ca forțele ucrainene să lovească teritoriul Transnistriei în viitorul apropiat… Satul Kobasna va deveni probabil prima țintă. Există aici un depozit uriaș de muniții. Zeci de tone de muniție sunt depozitate în Transnistria. Sechestrarea depozitelor ar permite armatei ucrainene să-și umple depozitele goale cu muniție pentru sistemele (lor) de fabricație sovietică. Depozitele se află sub controlul Grupului Operațional al trupelor rusești, care numără aproximativ 10-15 mii de militari. Forțele grupării ruse nu ar fi suficiente pentru a respinge o ofensivă masivă a armatei ucrainene….” , ne informa încă din 22 februarie https://southfront.org/a-new-front-in-the-smo/ . Adică, la câteva zile după vizita lui Biden în Ucraina când, probabil, Zelensky a primit binecuvântarea deschiderii unui nou front. Potrivit Ministerului rus al Apărării, citat de https://rusvesna.su/news/1677185644 ,,… această acțiune a forțelor armate ale Ucrainei va fi efectuată ca răspuns la presupusa ofensivă a trupelor ruse de pe teritoriul Transnistriei…. Ministerul Apărării înregistrează în prezent o acumulare semnificativă de personal și echipament militar al unităților ucrainene în apropierea graniței ucrainene-pridnestroviane, desfășurarea de artilerie la punctele de tragere, precum și o creștere fără precedent a zborurilor aeronavelor fără pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, asupra teritoriului PMR. Implementarea provocării planificate de către autoritățile ucrainene reprezintă o amenințare directă la adresa contingentului rus de menținere a păcii, dislocat legal în Transnistria. Forțele Armate ale Federației Ruse vor răspunde în mod adecvat provocării iminente a părții ucrainene….” După cum evoluează evenimentele, pare că Maia Sandu a fost ,,convinsă” că are nevoie de ajutor și într-un gest de mare sacrificiu, Ucraina, ea însăși silită să se apere, are noblețea să sară în ajutorul vecinei. Biden, SUA, și presa au nevoie disperată de miracolul unei victorii ucrainene, întrucât nu mai pot acoperi eșecul NATO în Ucraina. Rușii au ocupat 20% din teritoriul țării invadate, echivalentul teritoriului Marii Britanii. Lungimea frontului are o mie de mile, adică distanța în linie dreaptă București – Paris și avansează. Occidentul are deci nevoie de o victorie a Ucrainei pentru a putea justifica contribuabililor necesitatea sacrificiilor făcute . Într-o primă ipoteză, trupele ucrainene vor invada Transnistria și vor spulbera contingentul rus staționat acolo. Asta va fi prezentată contribuabililor naivi din vest, ca o mare victorie împotriva lui Putin și un act de empatie cu ,,poporul moldovan”. Următoarea mutare, așa cum declara Ministerul Rus al Apărării, va aparține Rusiei; ,, Forțele Armate ale Federației Ruse vor răspunde în mod adecvat provocării iminente a părții ucrainene….” Conform acestui avertisment, trupele ucrainene staționate în Transnistria vor putea fi ,,sancționate” doar de lovituri aeriene. Și atunci, din perspectiva Vestului Colectiv, narațiunea va fi că Moscova a atacat neprovocat Republica Moldova. Vi se pare cunoscută regia ? Astfel evenimentele se vor putea îndrepta ,,pas cu pas” spre acel ,,orice scenariu” (ascuns românilor) dar de care amintea președintele Iohanis.

Jr. Adrian M. Ionescu