BACAUEVENT vă invită joi, 19 aprilie 2018, să sărbătorim cu mic, cu mare, alături de ZDOB și ZDUB la Teatrul de Vară din Bacău. Deschiderea concertului și încălzirea atmosferei va fi realizată pe ritmuri balcanice de trupa LOS ANONIMOS.

Teatrul de Vară Bacău va fi gazda unui show live spectaculos ce va prezenta un corssover muzical, unde se întâlnesc intensitatea urbană și spiritul rural. Veți avea parte de cele mai tari hituri zdubești.

ZDOB și ZDUB combină ritmurile hardcore-ului moldovenesc și folclorului românesc într-un mod unic și plin de energie.

Cu un cimpoi românesc, o chitară în chip de „electrocobză”, o trompetă, un trombon, bas, tobe, fluier și alte instrumente populare de suflat a luat ființă acea comuniune între om și natură despre care am tot auzit în școli că ar vorbi „Miorița”.

ZDOB și ZDUB e despre întoarcerea la rădăcini, e despre spiritul dezgolit de straiele orășenești, ce încă-și simte aproape legătura de glie.

În esență rămâne bucuria care te furnica din tălpi până în palme și hardcore-ul moldovenesc ce-a reușit să îmbrace într-o formă bizar de firească folclorul uitat de mulți în casele bunicilor.

ZDOB și ZDUB are în discografie 8 albume, a susținut sute de concerte în peste 30 de țări, a participat la zeci de festivaluri de importanță internațională, cucerind publicul prin energia și autenticitatea lor.

Etno-rockerii moldoveni au reușit să își creeze un nume pe scena internațională fiind prezențe remarcante și cântând în deschiderea unor formații precum: Red Hot Chili Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Biohazard, Rage Against The Machine, The Garbage sau Linkin Park.

Mai tineri ca niciodată, Zdubii vă așteaptă să cinstim muzica împreună!

Roman, solistul trupei declară că: „Fără voi, nu suntem ZDOB și ZDUB. Mulțumim România! Trăiască folclorul adevărat!”

Dacă îți place să te distrezi și să cânți până la epuizare vino alături de ZDOB şi ZDUB.

Bilete disponibile prin casieria Teatrului de Vară și casieria Teatrului Bacovia.

Info și rezervări la 0744.11.44.04 sau WWW.FACEBOOK.COM/BACAUEVENT