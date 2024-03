Young Island Festival Bacău 2024 – “Conquest of the Island”

Young Island Festival, cel mai mare eveniment muzical din regiunea Moldovei, aflat anul acesta la a 4-a ediție, va avea loc în perioada 19-21 iulie, transformând astfel Insula de Agrement din Bacău în epicentrul unei experiențe muzicale și culturale de neuitat. Ediția de anul acesta, “Conquest of the Island”, ne va apropia de visul iniţial al organizatorilor şi anume acela de a ocupa în întregime Insula de Agrement si promite să cucerească inimile și imaginația publicului, aducând în prim plan inovații, premiere și un line-up de peste 60 de artiști români și internaționali, bine cunoscuți și iubiți de către public. Anul trecut, Young Island Festival a atras peste 37.000 de participanți în cele trei zile de festival, devenind astfel unul dintre cele mai importante evenimente culturale din regiune. În 2024, organizatorii propun un concept aparte, care să împletească armonios design-ul spectaculos al scenelor, adecvat genului muzical abordat, cu experiențele unice propuse de sponsorii și partenerii care au decis să li se alăture în acest proiect ambițios. “Suntem extrem de entuziasmați de interesul sporit al mediului de afaceri în ceea ce privește festivalul și susținerea oferită de acestea în dezvoltarea acestui concept, începând de la afacerile mici, locale și ajungând până la companiile de nivel național și multinațional. Acest lucru ne generează încrederea că în câțiva ani Young Island Festival va deveni o mișcare artistică internațională, care va aduce plus valoare în zona culturală, artistică dar și turistică a regiunii.

Pentru anul acesta ne propunem implementarea a 4 scene, fiecare fiind dedicată unui gen muzical diferit. Va fi o surpriză mare și plăcută pentru toți participanții să descopere o schimbare semnificativă a amplasamentului scenelor dar și multitudinea de activități interactive care vor fi oferite de către parteneri în incinta festivalului!”

Alex Olteanu – Event Manager Young Island Festival este un eveniment destinat publicului de toate vârstele, un loc unde pasiunea pentru muzică și spiritul tânăr se întâlnesc pentru a crea amintiri de neuitat. După cum spun atât organizatorii cât și cei care s-au bucurat până acum de experiența de festival, “Young Island Festival nu este despre vârstă, este de fapt locul unde te vei simți mereu tânăr!” Primul val de artiști a fost deja anunțat: ATB, DANNY AVILA, QUINTINO, ANDIA, ANTONIA, DJ DARK, IRINA RIMES, OSCAR, PARAZIȚII, PETRE ȘTEFAN, RAVA, SATRA BENZ, SUBCARPAȚI, THEO ROSE și ZDOB ȘI ZDUB. Abonamentele pentru toate cele trei zile de festival sunt acum disponibile la prețul de 350 lei, pe site-ul oficial al evenimentului, www.youngisland.ro. Pentru mai multe informații și actualizări, vizitați www.youngisland.ro sau urmăriți Young Island Festival pe rețelele sociale.

1 de 3