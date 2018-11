E infailibil de la 11 metri. Cinci lovituri, tot atâtea reușite. Ultimele două au venit sâmbătă, la Timișoara, contra celor de la ACS Poli și au permis Aerostarului nu doar să întoarcă rezultatul de la 0-1 la 2-1 ci să și evadeze din zona retrogradarii. „Dubla” realizată de Catălin Vraciu de la punctul cu var îi confirmă acestuia statutul de specialist și îi conferă, totodată, rolul de salvator. După ce, în sezonul trecut, golurile lui Vraciu- din penalty și din acțiune- au permis „aviatorilor” să urce în Liga a II-a, acum, salvarea Aerostarului depinde în mare măsură de realizările atacantului cu numărul 11.

-Cătă, cum a fost la Timișoara?

– Rău la început, bine la sfârșit. N-am început deloc OK meciul; parcă nu eram noi. A venit și golul lor de 1-0 și astfel am intrat la pauză în dezavantaj.

-Ce v-a zis Florin Bratu?

-Că dacă jucăm așa, nu avem nicio șansă. Apoi, am început cu toții să spunem că trebuie să ne revenim și că în mod sigur nu vom mai juca la fel și în repriza a doua.

-Și v-ați revenit.

-Am intrat mai montați, am început să punem presiune și am reușit să egalăm în urma unei faze la care, pe lângă penalty-ul acordat nouă, arbitrul l-a eliminat pe Melinte pentru al doilea galben. În superioritate numerică, nu aveam voie să nu câstigăm. Cam cu zece minute înainte de final, a venit al doilea penalty transformat de mine și care a stabilit rezultatul final: 2-1 pentru Aerostar. O victorie meritată, o victorie care ne dă oxigen si ne scoate din zona roșie a clasamentului.

-Ai avut emoții la vreunul din penalty-uri?

-Nu. Sunt destul de stăpân pe mine în situații de genul acesta. Am așteptat ca întotdeauna să plece portarul și apoi am șutat. La cea de-a doua lovitură de la 11 metri, l-am întrebat pe Vali Buhăcianu dacă nu vrea să bată el, însă mi-a spus că mai bine dau tot eu. Să știți că nu am ratat niciodată un penalty în liga secundă! La Liga a III-a, am mai dat greș, dar aici, nu.

-Apropo: ai ajuns la opt goluri, din care cinci din penalty-uri. Anul trecut ai fost golgheterul Ligii a III-a, la fel cum s-a întâmplat și în 2011. Nu-ți face cu ochiul și titlul de golgheter în Liga a II-a?

– Într-un fel, da, însă eu am pus întotdeauna rezultatele echipei înaintea interesului personal. Înainte de meciul de la Timișoara, antrenorul Florin Bratu îmi spunea că echipa are nevoie de golurile mele. Zâmbind, i-am răspuns că prefer să batem cu 1-0 și să dau pasă de gol. A continuat să-mi amintească despre faptul că un atacant trebuie să manifeste și o doză de egoism.

-Chiar, ce a adus nou Florin Bratu?

-Multe. Suntem mai bine organizați, cel puțin pe faza de apărare. Și nici nu ne mai prinde adversarul descoperiți, nu mai sunt spații așa de mari între linii. În plus, Florin Bratu este și un foarte bun motivator. Eu, personal, parcă mă hrănesc cu sfaturile pe care mi le dă. Uneori, parcă nici nu-mi vine să cred că îl am ca antrenor la Aerostar.

-Urmează meciul cu UTA. UTA care tocmai a pierdut cu 4-0 acasă, cu „U” Cluj.

-Este clar că UTA are ceva probleme, dar asta nu face ca meciul cu ei să fie mai ușor. Important este ca noi să păstrăm aceeași concentrare și să arătăm aceeași determinare, mai ales că jucăm acasă. Trei victorii la rând ar suna foarte bine!