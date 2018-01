Dupa La Liga, cea mai importanta competitie din Spania este Copa del Rey, in traducere Cupa Regelui sau Cupa Spaniei, asa cum este denumita de straini. Competitia are un istoric lung – inca din anul 1902. Numele complet: Cupa Majestatii Sale Regele Juan Carlos I. In prezent se desfasoara sferturile de finala, existand 8 formatii care isi vor disputa calificarea in faza urmatoare, in semifinale.

Primele meciuri s-au desfasurat saptamana trecuta, iar partidele retur sunt programate pentru 23, 24 si 25 ianuarie. Iata scorurile complete ale primelor meciuri disputate: Atletico Madrid – Sevilla 1-2, Espanyol – Barcelona 1-0, Valencia – Alaves – 2-1, Leganes – Real Madrid 0-1. Asadar, judecand exclusiv dupa intalnirile din tur, exista doua surprize: meciul pierdut de Atletico Madrid pe teren propriu cu Sevilla si infrangerea suferita de Barcelona in jocul cu Espanyol. Practic, primele doua echipe clasate in La Liga au fost invinse in aceste partide din Cupa Spaniei!

Locul 14 in clasamentul ligii nationale, Espanyol a reusit sa invinga liderul, la limita, scor 1-0. Acesta este primul esec al Barcelonei in ultimele cinci luni, in toate competitiile. Se poate spune ca gazdele au invins cu putin noroc, caci unicul gol al meciului a fost marcat in minutul 88, prin Oscar Melendo. Mai mult decat atat, soarta partidei putea fi cu totul alta daca vedeta lui FC Barcelona, Lionel Messi, nu rata lovitura de la 11 metri executata in minutul 62… Meciul s-a desfasurat pe stadionul Cornella-El Prat, asistand 23.323 de spectatori. In retur, este totusi de asteptat ca Barcelona sa revina si sa intoarca scorul. Cel mai probabil, Espanyol se va bloca in aparare si va incerca sa conserve rezultatul, dar va fi oricum un duel interesant, demn de inclus in biletul zilei pariuri sportive.

Liderul din La Liga nu mai pierduse niciun meci din ultimele 29, ultimul esec consemnat fiind in SuperCupa Spaniei, in august, in fata celor de la Real Madrid. Interesant este ca, dupa acea intalnire, catalanii au avut o serie excelenta in La Liga, in timp ce “galacticii” au inceput un sezon foarte slab.

Poate si mai surprinzatoare este infrangerea suferita de Atletico Madrid pe teren propriu. Gazdele au condus cu 1-0 din minutul 73, gol inscris de Diego Costa, dar oaspetii au intors scorul pana la final, prin golurile marcate de Lucas Hernandez (minutul 80, autogol) si Joaquin Correa (minutul 88). Atletico Madrid a suferit astfel primul esec pe noul sau stadion (Wanda Metropolitano) intr-o competitie interna. Atletico Madrid trebuie sa marcheze cel putin doua goluri in deplasarea de la Sevilla, ceea ce nu este deloc usor. In septembrie, echipa din capitala Spaniei a invins cu 2-0 pe Sevilla (exact scorul de care are nevoie acum), insa atunci meciul s-a desfasurat acasa si nu in deplasare.

Valencia si Real Madrid par sa aiba cale libera spre calificare in etapa urmatoare a competitiei, dupa ce au invins deja in prmimul tur, la limita, echipe mult mai modeste, care se lupta in La Liga pentru evitarea retrogradarii (in zona in care activeaza si Espanyol, de altfel). Pentru Real Madrid, meciul cu Leganes de pe teren propriu va avea o miza foarte importanta: echipa din Madrid este in plina criza si are nevoie “ca de aer” de aceasta calificare, pentru a salva un sezon esuat in La Liga.

Surprizele sunt frumoase in fotbal, iar competitiile de acest gen permit si echipelor mai mici sa avanseze destul de mult. Totusi, in cele din urma valoarea isi spune cuvantul, cel mai des trofeul ajungand tot in vitrina unei echipe de top.