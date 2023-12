Volei masculin/ Divizia A2, Seria de Vest: „Vrem ca voleiul masculin băcăuan să revină în prima divizie”

Declară Eusebiu Țurcanu, antrenorul Științei Bacău, lidera Seriei de Vest, cu șase victorii din tot atâtea meciuri

Știința Bacău bate din nou la porțile Diviziei A1 de volei masculin. Iar de data aceasta, bate cu putere. Și cu hotărâre. Așa cum își bate și adversarii, turneu după turneu. În primele două turnee ale Seriei de Vest, acolo unde băcăuanii au fost repartizați alături de Provolei Arad, SCM Zalău, ACS Pro Volei Oradea și CS Vâlcea 1924, echipa antrenată de Eusebiu Țurcanu a obținut victorii pe linie. În consecință, cu 16 puncte la activ (nouă în plus față de cea de-a doua clasată, ACS Pro Volley Oradea) și cu avantajul de a găzdui cel de-al patrulea turneu, programat la începutul lui martie 2024, Știința este ca și calificată la turneul de promovare în A1. „Încă nu avem asigurată calificarea matematică, dar este adevărat că, în linii mari, nu putem rata prezența la turneul de promovare. Să știți, însă, că nu este suficient să ajungem în FInal Four. După cum nu va fi suficient să ne impunem acolo. Ca să activăm din toamna lui 2024 din nou în A1, avem nevoie de un buget pe măsură. Altfel, toate eforturile noastre în plan strict sportiv se vor dovedi în zadar”, a declarat antrenorul Științei, Sebi Țurcanu, care a adăugat: „Vrem ca voleiul masculin băcăuan să revină în prima divizie. Și pentru că ne dorim foarte mult acest lucru, vom face toate eforturile pentru ca, alături de susținerea pe care ne-o asigură clubul Știința, să beneficiem de ajutorul autorităților locale și al sponsorilor. Cred cu tărie că Bacăul merită să aibă din nou o prim-divizionară de volei masculin”.

-Domnule Țurcanu, cum ați caracteriza primele două turnee din Seria de Vest.

-In crescendo în ceea ce ne privește. Primul turneu a fost ca un test, în condițiile în care susținusem un singur amical precompetițional, și acela neconcludent, contra Științei București. Am avut un început mai greoi, cu două victorii în tie-break, dar, ulterior, lucrurile au început să se așeze, iar relațiile de joc să se omogenizeze. Prin urmare, la Arad, la finalul lui noiembrie, am reușit să facem un turneu mult mai bun, cu o singură sincopă, cea din meciul cu Zalăul.

-Sincopă în sensul că ați pierdut un set. Un singur set.

-Da, dar puteam încheia toate meciurile cu 3-0. Acolo a intervenit, probabil, și relaxarea. Per total, însă, e clar suntem pe un drum bun, care sperăm să ne poarte mai întâi la turneul de promovare și apoi în A1. Acesta este obiectivul nostru: promovarea în prima divizie.

-Ați spus-o în mai multe rânduri că nu este suficient să promovați ca să fiți siguri că Știința va juca în A1. Mai este de reglat și factorul financiar.

-Absolut. Fără un buget pe măsură, nu avem ce căuta în A1. Motiv pentru care am început să depun, încă de pe acum, demersuri în acest sens.

-Cam la cât s-ar ridica suma?

-Minimum –minimorum la 500.000 euro. Asta în condițiile în care sunt echipe de 9-12 în prima ligă cu bugete superioare.

-Cum vă gândiți să acoperiți un astfel de buget? Din ce surse?

-Cu ajutorul Clubului Sportiv Știința Bacău, al factorilor locali și al sponsorilor. Sigur, la alți parametri față de A2. În momentul de față, CS Știința ne asigură un sprijin economic dublu față de valoarea proiectului de finanțare pe care l-am obținut în 2023 din partea Consiliului Local. În ceea ce privește sponsorii, aici lucrurile sunt ceva mai complicate. Până acum, sponsorizările au venit mai degrabă din partea partea prietenilor și cunoscuților și nu au „sărit”, în cazurile foarte fericite, de 20.000 de euro. Pentru un sezon de primă ligă- și eu sper să fie cât mai multe astfel de sezoane- e nevoie de sponsori cu greutate. Firme de caratura unui Dedeman, a Simba Invest, UMB, FIALD, Pambac, Agricola International. Bacăul merită să aibă din nou o prim-divizonară de volei masculin, iar la cum s-au așezat, din punct de vedere sportiv, lucrurile în acest sezon, ar fi păcat să nu facem pasul în 2024.

-Cu atât mai mult cu cât este posibil ca din 2024, voleiul feminin băcăuan să facă pasul invers, către A2.

-Eu sper că echipa de volei feminin a Științei Bacău se va salva, iar de la anul Bacăul să aibă trei reprezentante în prima ligă: cele două de volei ale Științei, la fete și băieți, plus formația de Liga Zimbrilor a CSM Bacău.

-Spuneați că lucrurile s-au așezat bine în plan sportiv, iar parcursul de până acum vă dă dreptate. Cum de ați reușit să convingenți foști internaționali precum Liviu Rîpeanu, Ciprian Tofan, Lucian Tofan sau Vlad Cuciureanu să se alăture Științei? Au fost doar banii la mijloc?

-Sigur că banii au importanța lor, dar nu ei au fost, ca să zic așa, magnetul care i-a atras pe acești jucători la Știința. Asta, cu atât mai mult cu cât nici nu dispunem de sume considerabile. Oamenii ăștia nu au venit neapărat pentru bani la Bacău, să fie clar. Ce i-a atras? Pe de o parte a fost atmosfera de la noi de la echipă, una foarte frumoasă. Pe de altă parte, a contat mult faptul că ne-am propus și un obiectiv îndrăzneț. Nu în ultimul rând, seriozitatea de aici: clubul Știința și-a respectat toate obligațiile financiare luate față de sportivi. Bun, ca să detaliez, Liviu Rîpeanu se lăsase de volei anul trecut, atunci când, prin intermediul unui alt fost internațional din lotul nostru, Andrei Veber, l-am contactat. I-am explicat ce-i putem oferi și ce ne dorim de la un jucător cu experiența sa, iar Liviu a acceptat imediat. A pus umărul la parcursul bun din sezonul trecut, atunci când ne-a lipsit foarte puțin pentru a ajunge la turneul final. Iar în vară, deși a avut și alte oferte, a decis să continue la Știința.

-Să trecem la cei doi Tofani.

-Cu Ciprian Tofan am fost coleg de echipă la Râmnicu-Sărat, acum mai bine de două decenii , atunci când am și promovat în prima divizie. Țin minte că la acea vreme, Ciprian a fost ofertat de domnul Păduraru să vină la Știința, dar a refuzat, alegând Buzăul. Vara trecută, când am discutat cu el, nu a mai spus nu: „Gata, vin să te ajut”. A venit. Și mă ajută, ne ajută. Și Lucian Tofan mi-a fost coleg acum vreo 20 de ani, la Știința. Era junior și a fost adus la Bacău, unde a și făcut doi ani de facultate, după care a plecat sau mai bine zis a fost transferat cu forța la Piatra Neamț. E un jucător polivalent, la rândul său cu mare experiență, pe care l-am adus la Știința, recurgând și la argumentul că-și poate continua studiile universitare.

-Vlad Cuciureanu.

-Cireașa de pe tort, cum s-ar spune. Relația sa cu cei de la Zalău intrase într-un impas, iar Vlad intenționa să renunțe la activitatea competițională, fie și temporar. Tot datorită lui Andrei Veber am ajuns și la Vlad Cuciureanu, care a acceptat propunerea Științei. Apropo de Andrei Veber, care este un foarte bun motivator: mă ajută mult și el, și Ionuț Vasluianu, care mi s-a alăturat ca antrenor secund din toamnă. Suntem uniți, vrem să facem treabă, iar asta ne și permite să obținem rezultate.

-Am vorbit de achiziții, dar ar fi nedrept dacă nu am aminti și jucătorii ajunși la Știința pe filiera CSȘ Bacău.

-Absolut și mă bucur că ați adus vorba. Avem băcăuani get-beget în echipă și mă refer la jucători de bază. Mihai Șnel este alternativa lui Ciprian Tofan ca libero, așa cum Ștefi Țurcanu este cea a lui Liviu Rîpeanu ca ridicător. Paul Alecu, este un „fals” crescut la CSȘ Bacău, la fel ca și „secundul” Tudor Matanie și centrul Codrin Cernov. Asta fără a-l uita pe căpitanul Cosmin Matei. Și aș vrea să mai notați că cei mai buni copii de la echipa de Speranțe a CSȘ Bacău se antrenează cu echipa mare a Științei. Vă pot da și nume: Matei Sava, Darius Tătaru, Victor Zaharia și Marian Năstase, primii trei fiind cooptați în lotul lărgit al naționalei U15. Și dacă tot am amintit de loturi naționale, Tudor Matanie și Ștefan Țurcanu au plecat, chiar săptămâna aceasta, la reprezentativa i U19 a României pentru a pregăti calificările la Europene.

-Dacă promovați în A1, de câți jucători noi credeți că va fi nevoie pentru a consolida lotul Științei?

-Cel puțin șase. În prima ligă sunt cu totul alte exigențe și, dacă tot va fi să facem pasul, ar fi păcat să nu-l facem de așa manieră încât să rămânem bine înfipți, pentru mai mulți ani, pe prima scenă a voleiului masculin românesc.

Rezultatele înregistrate în primul turneu al Seriei de Vest, desfășurat la Oradea

Vineri, 27 octombrie : Provolei Arad- SCM Zalău 3-2, ACS Pro Volley Oradea- Știința Bacău 2-3.

Sâmbătă, 28 octombrie : ACS Pro Volley Oradea- Provolei Arad 3-0, Știința Bacău- CSM Zalău 3-0.

Duminică, 29 octombrie : Provolei Arad- Știința Bacău 2-3, SCM Zalău- ACS Pro Volley Oradea 1-3.

Rezultatele turneului al doilea, desfășurat la Arad

Vineri, 24 noiembrie : SCM Zalău- Știința Bacău 1-3, Provolei Arad- CS Vâlcea 1924 2-3.

Sâmbătă , 25 noiembrie : CS Vâlcea 1924- Știința Bacău 0-3, Provolei Arad- SCM Zalău 2-3.

Duminică, 26 noiembrie : Știința Bacău- Provolei Arad 3-0, SCM Zalău- CS Vâlcea 1924 3-0.

Clasament: 1) CS Știința Bacău 16p, 2) ACS Pro Volley Oradea 7p., 3) Provolei Arad 5p., 4) SCM Zalău 3p., 5) CS Vâlcea 1924 2p.

Următorul turneu al Seriei de Vest va avea loc între 26 și 28 ianuarie 2024, la Zalău.

Dan Sion