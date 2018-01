Învingătoare în returul din Croația, vice-campioana Elveției a acces în „optimi”, unde va primi replica Științei Bacău Surpriză- surpriză: adversara Științei Bacău în „optimile” Cupei Challenge la volei feminin nu va fi gruparea croată Mladost Zagreb, ci echipa elvețiană Sm’ Aesch Pffefingen. Învinse în turul șaisprezecimilor de finală cu 3-1 acasă, elvețiencele au dat lovitura în returul de miercuri, de la Zagreb. În Croația, Sm’Aesch s-a impus cu 3-0 (14, 22, 18), adjudecându-și și setul de aur cu 15-10. Prima manșă a „optimilor” dintre Sm’Aesch si Știința va avea loc în perioada 23-25 ianuarie, în Elveția. Calificarea în „sferturile” competiției europene se va decide în Bacău, gazda returului din 6-8 februarie. Spre deosebire de Știința, care mizează doar pe voleibaliste din România, Sm’Aesch este o multi-națională. Vice-campioana Elveției are în lot cinci straniere și cinci jucătoare autohtone. Stranierele sunt: Ennok (Estonia), libero-ul Poganny (Germania), von Piekartz (Olanda), Walch (SUA) și White (Canada). Efectivul grupării antrenate de neamțul Andi Vollmer este completat de elvețiencele Visentin, Matter, Storck, Werfeli și Zaugg. În returul cu Mladost, MVP-ul partidei a fost „secunda” nord-americană Nicole Patricia Walch, cu 21 puncte. 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.