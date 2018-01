Pentru voleibaliștii Științei Bacău, 2018 a început cu două meciuri „la pachet”. Ambele contra Zalăului. Și ambele câștigate cu 3-0. Prima partidă, programată inițial în noiembrie 2017, la finalul turului și amânată din cauza problemelor de lot acuzate de ardeleni la vremea respectivă, s-a disputat sâmbătă după-amiază. Așa cum aminteam, studenții s-au impus în trei seturi: 21, 19, 24. Cea de-a doua întâlnire, contând pentru ultima etapă a sezonului regulat, s-a desfășurat în devans, duminică dimineață. Și de această dată, Știința a confirmat calculele hârtiei, mărind diferența în ceea ce privește punctele: 25-17, 25-18, 25-18. „Într-adevăr, sâmbătă ne-a fost ceva mai greu deoarece veneam după o pauză de o lună, iar relațiile de joc au cam suferit. În meciul de duminică, lucrurile s-au așezat mult mai bine”, a sintetizat antrenorul Eusebiu Țurcanu, care a mizat pe sextetul de bază alcătuit din Todoruț, Vițelaru, Sărăcuțu, Lazăr, Târcavu, Purice, Șnel (libero), pe parcurs evoluând și Robu, Cernov, Matei și libero-ul Lupa. După cum se poate observa, Știința și-a păstrat lotul din tur. „E bine că nu a plecat nimeni. Ar fi fost de dorit să ne întărim efectivul, însă lipsa posibilităților financiare exclude această variantă, cel puțin în momentul de față”, a declarat antrenorul Țurcanu. În condițiile în care Știința conduce în clasamentul Seriei de Vest și nu ar mai putea coborî sub locul 2, băcăuanii au ca obiectiv revenirea în Divizia A1. Adică acolo de unde s-au retras anul trecut din motive de ordin economic. „Sper ca autoritățile locale să ne susțină și să jucăm din nou în prima ligă. Chiar dacă, momentan, nu avem nicio certitudine financiară referitoare la ce ar putea fi de la vară încolo, noi nu ne dăm la o parte. Vrem să promovăm”, a spus Sebi Țurcanu. Tehnicianul Științei își dorește ca turneul play-off, ce va reuni primele patru clasate din Seria de Vest, să aibă loc în Bacău. Primele două clasate la acest turneu și cele mai bune două echipe din Seria de Est vor merge ulterior la turneul de promovare în A1. 0 SHARES Share Tweet

