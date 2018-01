Știința Bacău a făcut un pas mare către sferturile de finală ale Cupei Challenge la volei feminin. L-a făcut câștigând cu 3-2 manșa tur a „optimilor”, desfășurată miercuri seara, pe terenul vice-campioanei Elveției, Sm’Aesch Pfeffingen. Partida din Țara Cantoanelor a fost una cu răsturnări de situație. Studentele și-au trecut în cont actul de debut la trei puncte diferență, însă gazdele, cu americanca Nicole Patricia Walch în mare formă (20 de puncte în total) au basculat rezultatul general, după ce au câștigat următoarele două seturi clar, la 16, respectiv 15. Știința însă nu a cedat. Ca și în returul de la Baku, echipa condusă de pe banca de Aurel Cazacu („principalul” Florin Grapa a rămas acasă) a revenit în meci, bazându-se pe o Denisa Rogojinaru (19 puncte) la superlativ. Româncele au egalat la general după un act încheiat cu 25- 21, adjudecându-și apoi și tie-break-ul cu 15-11. „Este, într-adevăr, o victorie mare, care ne deschide porțile spre sferturile de finală. Trebuie să tratăm însă returul de pe 7 februarie cu maximă atenție, pentru a nu păți ce au pățit croatele de la Zagreb”, a declarat antrenorul Florin Grapă, făcând referire la performanța din „șaisprezecimi” a celor de la Sm’Aesch. În faza precedentă a Cupei Challenge, echipa antrenată de germanul Andi Vollmer a pierdut cu 3-1 meciul de acasă cu Mladost Zagreb, însă a obținut calificarea după ce a câștigat atât returul (3-0) cât și „setul de aur” în Croația. Sperăm ca „minunea elvețiană” să nu se repete și în Bacău, iar Știința să fie, în continuare, Euro-Știința. Sm’Aesch: von Piekartz, Storck, Walch, Ennok, Matter, White, Pogany- libero. Au mai evoluat: Visentin și Wefeli. Știința: Kapelovies (1 punct), Lupa (9), Cazacu (9), Faleș (16), Sipoș (9), Rogojinaru (19), Albu- libero. Au mai jucat: Ciocian, Filipaș, I. Radu, Ciucu-libero. Duminică vine Penicilina La revenirea din Elveția, Știința va susține meciul cu Penicilina Iași, din etapa a 13-a a Diviziei A1. Programată inițial sâmbătă, partida va avea loc duminică, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor, FRV aprobând cererea Științei de a-și amâna cu o zi jocul contra ieșencelor. Runda a 13-a are drept cap de afiș derby-ul Alba Blaj- București, programat, de asemeni, duminică.

Programul celorlalte partide din runda a 13-a (sâmbătă, 27 ianuarie): CSM Lugoj- Dinamo, Agroland Timișoara- U NTT Data Cluj, Medicina Târgu-Mureș- CSM Târgoviște, Volei Alba Blaj- CSM București, duminică, ora 14.45, la Digisport). Clasamentul Diviziei A1 1. CSM București 12 11 1 35-18 34p.

2. Volei Alba Blaj 12 11 1 34-4 33p.

3. CSM Târgoviște 12 9 3 29-5 26p.

4. Știința Bacău 11 8 3 24-11 24p.

5. Agroland Timiș. 12 8 4 26-16 23p.

6. CSM Lugoj 12 3 9 12-27 10p.

7. Dinamo București 12 3 9 13-30 9p.

8. Medicina Tg. Ms. 12 2 10 11-32 7p.

9. Penicilina Iași 12 2 10 9-33 6p.

10. U NTT Cluj 11 2 9 8-29 5p.

