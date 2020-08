S-a înscris într-o nouă competiție, de data aceasta ca edil șef, dar consideră că datoria sa morală este să explice celor care l-au votat în 2016 ce a făcut și ce nu a făcut. Vorbim de Constantin Scripăț, candidatul ALDE la fotoliul de primar al municipiului Bacău. Absolvent al Institutului Național Administrativ (INA), forul cel mai important din punct de vedere administrativ, Constantin Scripăț are peste 25 de ani de administrație, timp în care a evoluat de la administrator, director și consilier local până la cele două mandate de viceprimar și de subprefect, prefect și inspector guvernamental. „Eu zic că am parcurs niște etape și am o experiență prin care îmi permit să mă înscriu într-o nouă competiție, să mai am un cuvânt de spus referitor la municipiul Bacău”, afirmă Constantin Scripăț. În acest interviu ne oferă detalii, ca o radiografie a activității sale și nu numai.

– Ce reprezintă Bacăul pentru dumneavoastră?

– În primul rând sunt băcăuan, voi rămâne băcăuan, aici școlit, aici împlinit. Sunt atașat de Bacău și tot timpul, când am făcut niște demersuri, m-am gândit în primul rând la băcăuani, și cum voi rămâne în Bacău, mă voi întâlni cu oamenii pe stradă și nu vreau să-mi fie rușine de acțiunile mele. Până în acest moment nu am fost acuzat și nici probat cu acte de corupție, lucru care este destul de frecvent în administrație. S-a încercat în ultima perioadă să mi se facă niște dosare pe la DNA, dosare penale care au fost clasate.

– Aveți experiență de atâția ani în administrație. Sunt lucruri pe care le-ați realizat și altele nu. Să vorbim și despre acestea.

– Sunt unele lucruri pe care le-am făcut în administrație care au vechime și poate că s-au uitat. Pot să mă laud că în perioada cât am fost prefect am reușit să gestionez foarte bine situația inundațiilor. Atunci, într-un timp record, am construit 404 case avariate la inundații, am fost printre promotorii acțiunii de stăvilire a Siretului și am făcut un dig. Tot atunci am avut o intervenție la președintele țării, Traian Băsescu, și am reușit o extindere a lucrărilor care erau prevăzute pe latura Săucești-Letea Veche.

Am insistat și l-am dus până la Negri-Prăjești. Iar din mandatul trecut de viceprimar, cea mai mare realizare este salvarea parcului Cancicov de la transformarea sa într-un loc plin de chioșcuri. Am avut un rol definitoriu. Votul meu era tampon între cei care erau pro și cei care erau contra pentru transformarea parcului într-un bazar. Am respins Hotărârea de Consiliu Local prin care se dorea autorizarea a 37 de spații comerciale prin defrișarea spațiului verde. Poziția mea m-a costat atunci. Mi s-au luat atribuțiile. Tot în acest domeniu, am fost printre cei care au respins PUZ-urile prin care se distrugeau spațiile verzi. Pe strada Mărășești unde era vorba să se construiască un restaurant fast-food, pe strada Șoimului unde se dorește construcția unui bloc cu șapte etaje care ar fi eliminat spațiul verde și nu numai, și pe strada Iosif Cocea unde trebuia să se ridice un bloc care ar fi umbrit casele oamenilor și practic ar fi deteriorat calitatea vieții.

– Ce vă reproșați?

– Regret că am făcut parte dintr-o echipă administrativă neperformantă. Am apreciat că într-o primă fază primarul Necula și-a dorit să lucreze cu mine. Atunci veneam dintr-un partid de opoziție și aveam doar doi consilieri. Pe parcurs lucrurile s-au schimbat. Apoi am constatat că, de fapt, nu aveam eu niște aprecieri anume, ci doar avea nevoie de cele două voturi pentru a obține o majoritate lejeră în Consiliul Local. N-am acceptat sub nicio formă această postură și am început să reacționez, să comentez, lucruri care m-au costat foarte mult, măsurile luate împotriva mea fiind cele de ridicare a atribuțiunilor.

Presa a consemnat de-a lungul timpului nemulțumirile mele și vă reamintesc un titlu apărut în Deșteptarea pe 22 februarie 2018, „Nu mai accept povestitori și inventatori de scuze în administrație”, în care m-am luat de echipa administrativă. Atunci mi-a luat atribuțiunile pentru că nu am vrut să accept să votez acea societate (SSPM), pe care o consider o societate fantomă a primăriei. A fost o dorință a primarului pe care o consider și o piatră de moară agățată de gâtul său vizavi de realizări. Cu atât mai mult, nu este normal ca acea societate care a început să funcționeze cu două lopeți și o roabă să primească direct toate lucrările, fără să treci printr-o competiție, alungând toți constructorii din Bacău-care și ei au angajați și alimentează bugetul, iar acea societate nu e capabilă decât să ia lucrările de la Primărie și să subcontracteze la terțe societăți. Pentru că ei nu sunt capabili să asfalteze drumuri, nu au agregate… Ulterior au mai achiziționat niște utilaje, dar în mare parte le foloseau pe cele ale primăriei iar decontările s-au făcut la ei. Și eu am comentat și comentez în continuare. Acea societate nu și-a atins scopul.

– Ați pomenit de o echipă neperformantă.

– Dacă am să-mi reproșez ceva… Faptul că primarul nu a înțeles intențiile mele. A fost alimentat de terțe persoane că vreau să-l eclipsez. Am avut mai multe discuții cu primarul și am crezut că a înțeles, dar nu a fost așa. În patru ani de mandat, fără nicio supărare, eu nu am avut o discuție oficială cu primarul despre o problemă a orașului. Încă o dată, cred că m-a ținut doar pentru voturi. N-am mai acceptat. Sunt atâtea probleme… Apoi, echipa primarului s-a dovedit total neperformantă. Și dau câteva exemple: mochetă în loc de gazon, subiect cu care am ajuns de râsul lumii la nivel național; împrăștiere în oraș de balast și prundiș în loc de antiderapant-poate că băcăuanii au uitat, dar eu nu. Primarul nu a înțeles după patru ani de mandat că deszăpezirea se face iarna. În niciun an nu am avut contract încheiat la timp cu deszăpezirea. Regret că primarul nu a înțeles că drumurile se repară primăvara după trecerea fenomenului de îngheț-dezgheț… Am tras mereu semnale de alarmă pentru că am vrut să servesc de fapt interesele cetățenilor. La orice demers pe care îl fac mă gândesc la efectele asupra comunității. Și am o vorbă: „Dacă nu poți să faci bine, măcar nu face rău, băcăuanilor și Bacăului. ”

– Ați afirmat că nici mandatul nu a fost performant.

– Da. Noi am preluat de la vechea administrație niște proiecte nefinalizate, o parte pe fonduri europene, o parte pe fonduri locale. Am spus atunci că vom termina Insula de Agrement în patru ani, lucru care nu s-a întâmplat. La Insula de Agrement e un caz și mai grav, pentru că a trebuit, din cauza contraperformanței noastre, să returnăm 8 milioane de lei fonduri europene pentru nerespectarea termenului de execuție. Spitalul Municipal este cam în aceeași stare. Nu am reușit să-l continuăm legal și oficial. S-a forțat acum ceva cu criza asta sanitară, dar este ceva trecător. Stadionul e în paragină, sportul băcăuan nu a progresat cu absolut nimic. La capitolul sport noi am constituit o direcție, dar nu sunt rezultate.

– Acesta este un punct sensibil, referitor la sport și baze sportive.

– Trebuie să plecăm și de la ideea „ce vor băcăuanii”. Dacă băcăuanii vor fotbal, haideți să le dăm fotbal și hai să-l finanțăm. Eu sunt iubitor al echipei de volei. Mă duc la meci și nu cred că vezi 500 de suporteri. Sau rar 1000. Mai avem performanță la box, dar nu e sportul nostru de masă. S-au mai încercat și altele. Dar dacă băcăuanii vor fotbal, hai să le dăm fotbal. Am făcut o finanțare timidă la Aerostar și am renunțat. Nu mai avem stadioane, nu mai avem terenuri, deși, în materie de sport avem o pepinieră fantastică prin cluburile private și prin Liceul cu Program Sportiv. Pe scurt, sportul nu a fost o prioritate chiar dacă eu am insistat pe acest subiect. Sportul și sportivii sunt un ambasador al orașului… Au fost ceva rezultate, dar la fotbal… Și fac trimitere la stadion, care a rămas în paragină, ceea ce spune multe. Fotbalul este o tradiție în Bacău, anul acesta împlinind chiar 70 de ani de când am avut o echipă galonată și trebuie să respectăm asta. Iar din discuțiile cu băcăuanii reiese că majoritatea vor fotbal.

– Ați adus în discuție și calitatea vieții. Ce ne puteți spune despre asta?

– În perioada asta cetățeanul a fost ignorat. Eu sunt printre puținii care lucrează în Primăria Bacău ce intră pe ușa din față. Acord audiențe, telefonul meu permanent a fost la dispoziția oamenilor fără nicio reținere, chiar dacă mai sunt unii care mă sună și la ora 2.00 noaptea. Nu am avut ce să ascund și am curaj să privesc băcăuanii în față. Repet, noi nu am avut performanță. În același timp, pot să menționez că băcăuanii nu sunt niște oameni pretențioși, din câte cunosc eu. Ce își doresc băcăuanii? Să aibă liniște, să ducă gunoiul la o ghenă curată, pe o alee corespunzătoare și acolo să aibă bec, să fie luminată, să poată să meargă în piață fără să fie acostați de personaje cu „țigări” sau „telefoane”, Poliția Locală să-și facă datoria și să nu facă poliție politică în slujba primarului și a secretarului.

– Din ceea ce spuneți înțelegem că nu ați avut o comunicare eficientă cu primarul.

– Eu pot să-mi argumentez relația cu primarul pentru că nici de celălalt viceprimar nu i-a păsat. Practic, primarul a vrut să meargă fără viceprimari. Și colegul meu viceprimar a avut aceeași soartă. Dar fiecare e pe drumul lui. Au fost neglijate în totalitate audiențele. Nu poți să intri pe ușa din spate pentru că stau oamenii în fața ușii tale. Cetățeanul este cel mai important. Problemele lui trebuie să fie problemele noastre. Ca să fii un administrator bun trebuie să iubești și Bacăul și băcăuanii. Trebuie să înțelegem că cetățenii din Șerbănești au aceleași drepturi ca cei din centru. Degeaba stropim prin centru… Hai să mergem să asfaltăm pe strada Dorului sau pe Cireșoaiei. Sunt în jur de 360 de străzi în Bacău dintre care 40 nu sunt nici măcar balastate. S-a dezvoltat mult Bacăul, s-a creat un nou cartier de care lumea nici nu știe. Se numește Limpedea… Acum trebuie să vorbim și de transportul public care trebuie regândit, înființarea unor noi trasee și prelungirea altora. Ar trebui văzut în Șerbănești sau în Izvoare. De bine, de rău, eu am avut niște intervenții în această direcție și cred că este o realizare pentru că am dus o linie de autobuz până la Centrul de Afaceri și deservește oarecum și cetățenii din cartierul CFR.

– Sunt mulți băcăuani care se plâng de faptul că serviciile primăriei sunt amplasate în locații diferite, ceea ce duce de multe ori la drumuri lungi și pierdere de timp. Ce puteți spune despre acest aspect?

– Într-adevăr. Clădirea actuală a Primăriei cred că este cea mai urâtă din Bacău, atât la interior cât și la exterior. Asta impune că avem nevoie de un nou centru administrativ. Am o propunere în acest sens, să construim un nou sediu acolo unde este Teatrul de Animație, unde este un spațiu destul de generos și cam în centrul orașului. Această clădire ar trebui să găzduiască Primăria propriu-zisă, o bibliotecă a Primăriei, Serviciul de Evidența Populației, Direcția de Taxe și Impozite, un birou de Stare Civilă, adică cetățeanul să rezolve toate treburile într-un singur loc.

– Deja vorbim de elemente din platforma dumneavoastră electorală.

– Da, pe care încă nu am lansat-o. Sigur, am mai multe priorități, între care reactivarea Zonei Metropolitane. Consider acest lucru foarte important pentru că mulți investitori ne-au ocolit și au ales orașe ca Roman sau Piatra Neamț. Iar Bacăul ar trebui să fie mult mai atractiv, mai ales că beneficiem de aeroport. Dacă auziți un primar care zice că el crează locuri de muncă să știți că e o minciună. Ca primar trebuie să facilitezi niște investitori care să vină și să creeze locuri de muncă. Pe scurt, când eram prefect, au venit niște investitori indieni care au vrut 50 de hectare de teren. Am fost la Luizi Călugăra unde am găsit deschidere și înțelegere la autoritățile de acolo, dar am primit refuz total de la Consiliul Județean. Indienii voiau să aducă cu avionul subansamble de tractoare și mașini agricole. Aici le ansamblau și le duceau în Europa. Pentru că nu au găsit ce le trebuia la noi, firma respectivă a plecat în Polonia. Mai e ceva de spus? De aceea spun că Zona Metropolitană este foarte importantă la noi.

– Ați subliniat de câteva ori neperformanța primăriei. Este cineva responsabil de asta?

– Am să vorbesc puțin de secretarul primăriei, Ovidiu Popovici, care a format un grup de interese în instituție cu care controlează tot ce se întâmplă acolo și care are o cu totul altă agendă de lucru, alte priorități decât cele ale băcăuanilor.

– Intrăm într-o perioadă de promisiuni electorale. Cum îi priviți pe contracandidații dvs. din acest punct de vedere?

– În primul rând vreau să fac un apel către băcăuani. Să vină la vot și să fie atenți. În această perioadă s-a deschis galantarul cu promisiuni. Nu am nimic cu nimeni. Dar să spună dl. Viziteu că va face un tren prin Bacău, Dragoș Ștefan care face creșe și grădinițe în container sau mai tânărul Chirilescu, un rătăcit în politica băcăuană, că rezolvă problema parcărilor? Băcăuanii să-și lase mașinile în Oborul Șerbănești. Nu mai discutăm, dar trebuie să fim foarte atenți la promisiuni.

– Să încheiem cu prioritățile dvs. pentru următorii patru ani din eventuala funcție de primar.

– Am vorbit deja de Zona Metropolitană, iar ce îmi doresc eu foarte mult să avem în Bacău este o zonă pietonală unde oamenii să stea la promenadă, pe terase, cu o mică scenă, ca în marile orașe. Am identificat această zonă care ar trebui închisă permanent. M-am gândit la tot ce înseamnă asta și consider că zona dintre hotel Decebal și până unde începe Parcul Trandafirilor, colțul unde sunt Galeriile de Artă și Fondul Plastic, s-ar preta pentru așa ceva. Îmi mai doresc să avem o grădină zoologică și o grădină botanică undeva pe lângă Muzeul de Științele Naturii din Parcul Cancicov, reintroducerea în circuitul turistic a Casei Memoriale „Vasile Alecsandri”, introducerea de noi trasee de autobuz în cartierele mărginașe, precum și modernizarea străzilor din municipiul Bacău.