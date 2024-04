Veronica Donțu duce mai departe proiectele de dezvoltare de la Tamași

Se spune că omul sfințește locul. Iar acest lucru se vede limpede în comuna Tamași acolo unde cât timp comunitatea a fost condusă de Veronica Donțu s-a constatat un progres continuu. Dar, înainte de toate, astăzi o cunoaștem pe Veronica Donțu altfel. Cum este ea dincolo de activitatea din administrație și politică.

Veronica Donțu este de profesie inspector de exploatare poștală și a pornit de la meseria de telefonistă și a ajuns chiar diriginte de Poștă. Este căsătorită și are doi copii, cel mare la rândul lui având trei copii și locuiește în București. Așadar o bunică tânără. Cel mic are 33 de ani și cel mai probabil, în viitor o va face și el bunică pe Veronica Donțu. Chiar dacă este implicată în comunitate mai toată ziua, atunci când ajunge seara târziu acasă găsește mereu timp pentru pasiunea sa, gătitul.

„Sunt o bucătăreasă desăvârșită, îmi place să gătesc. Mai fac și astăzi turte pe plită, pe care le fac în fiecare weekend. Îmi place să trăiesc la țară, să merg desculță pe iarbă, îmi place să fac colaci, să fac sarmale. Când am musafiri gătesc piftie, ciorbe și sarmale, rețete tradiționale și toată lumea mănâncă cu poftă și spune că au fost foarte bune”, spune cu mândrie Veronica Donțu care nu s-a arătat deloc atrasă de cooking show-urile de televiziune, deși, după cum povestește de mâncărurile ei, ar face față cu brio exigențelor de acolo.

Chiar dacă nu are prea mult timp liber, reușește să îmbine foarte bine munca cu familia. Îi vin copiii destul de des acasă, le gătește și chiar le trimite și lor. „Când vin acasă, cei mici preferă șnițele, sarmale, ciorbe, făcute din pui crescuți, cu tăieței de casă. Noi creștem și păsări și porc, am avut și viței și vaci pentru că vrem să mâncăm cât mai natural și tradițional. Avem și o seră cu legume”, ne-a povestit Veronica Donțu, care, din păcate nu prea mai are timp să se ocupe de toate. Se mai ocupă personal de flori iar de celelalte se ocupă soțul, fost silvicultor, acum pensionar de un an. Din punct de vedere administrativ, al comunității, este dedicată total oamenilor și face totul cu plăcere:

„Chiar îmi place și dacă cineva m-ar întreba probabil nu știu cât voi mai fi primar, dacă m-ar întreba ce aș mai face mai târziu probabil aș răspunde același lucru, pentru că eu m-am legat de comunitate. Mie mi-a plăcut forte mult această meserie. Pot să zic că este o provocare, permanent ai un lucru nou, permanent înveți ceva nou, permanent faci ceva nou. Iar eu funcționez doar atunci când adrenalina este la cote maxime. Simt nevoia să fiu permanent în contact cu oamenii și să mă gândesc ce ar mai trebui făcut pentru ei”, a mai spus Veronica Donțu.

Iar Veronica Donțu, din 2004 de când a venit la Primărie a făcut multe pentru comuna Tamași, o comună care, sub conducerea ei se poate lăuda cu primul after school din județ în mediul rural sau cu transport local pentru cetățeni. Sunt multe alte realizări de-a lungul timpului, realizări despre care Veronica Donțu a vorbit în Deșteptarea Podcast. A reabilitat infrastructura, drumuri, asfalt, apă, canalizare, iluminat, construcții de școli și săli de sport și foarte multe altele, iar cel mai probabil din luna iulie va demara și un proiect de înființare a rețelei de gaz.

Cu toate acestea, Veronica Donțu suferă din cauza faptului că nu toate proiectele pe care și le-a propus nu a reușit să le și finalizeze. Iar unul dintre ele, devenit acum prioritate, este satul Drogu care încă nu are curent electric. Sunt multe probleme de rezolvat în comună pentru ca cetățenii să trăiască în condiții normale. Iar pentru asta, Veronica Donțu este pregătită să ducă mai departe la înfăptuire proiecte ce vor contribui exponențial la îmbunătățirea condițiilor de trai din comuna Tamași.

