VASILE TĂBĂCARU-“PIEDONE” VINE LA PRIMĂRIA FARAOANI

Un antreprenor de succes investește în România – Piedone din Faraoani, candidat la funcția de Primar al comunei

Poveștile românilor plecați în străinătate și întorși acasă sunt adevărate scenarii de film. Astăzi vă prezentăm povestea lui VASILE TĂBĂCARU din Faraoani, un antreprenor trecut prin toate încercările vieții, atât în țară cât și în străinătate.

Puțin nemulțumit de cum decurg lucrurile în țară, Vasile Tăbăcaru nu se dă bătut. A învățat lucruri importante în străinătate pe care vrea să le implementeze cu succes în Faraoani. Meseriaș, în adevăratul sens al cuvântului, Vasile Tăbăcaru a încercat mirajul străinătății, acumulând în domeniul construcțiilor o experiență bogată, de zeci de ani, plecând de la munca de jos – a făcut zidărie, a pus faianță, gresie și câte și mai câte.

A acumulat o experiență extraordinară, nu doar în muncă ci și în stilul de viață, iar în 2016, după mulți ani petrecuți în Italia, a revenit acasă, cu gândul să construiască pentru el, pentru familie dar și pentru comunitatea din care face parte.

Ajuns acasă, s-a hotărât să facă un restaurant. Și s-a apucat de construit. O clădire cu etaj, la care a muncit mai mult singur. L-au mai ajutat câțiva prieteni, dar este foarte mândru de ce a putut să construiască. Astăzi, Restaurantul „Pneus International”, cu o capacitate de 60 de locuri, este spațiul în care locuitorii comunei pot organiza evenimente private, nunți, botezuri, aniversări. În plus, restaurantul este deschis în weekend, între orele 17.00 – 22.00 și oferă oaspeților o pizza italiană deosebită.

„Restaurantul a fost construit în regie proprie. Chiar mă pot mândri cu el pentru că am făcut totul cu mâinile mele. În afară de acoperiș, de apă și de curent, eu am făcut tot. Așa l-am văzut și chiar așa i-am spus proiectantului cum să îl facă și a ieșit foarte bine”, ne-a spus Vasile Tăbăcaru din Faraoani.

În afară de restaurant, Vasile Tăbăcaru mai deține și o vulcanizare auto, pe E 85, la intrarea în Faraoani, Vulcanizarea „Pneus International”, acolo unde își desfășoară activitatea de luni până vineri în intervalul orar 8.00 – 18.00 și chiar și sâmbăta.

Mai mult decât atât, Vasile Tăbăcaru este un om foarte implicat în comunitate, pentru care a făcut foarte multe lucruri. „Odată, veneam de la nuntă și treceam prin fața cimitirului… Pentru mine cimitirul e un loc în care găsesc liniște și pot să-mi pun gândurile în ordine, mai ales când mă gândesc la o afacere. Intrând în cimitir, am văzut foarte multă mizerie. Coșurile de gunoi pline cu de toate… A doua zi dimineață am dat telefon la părinte și i-am zis că vreau să fac curățenie acolo. M-am dus cu o lopată și un hârleț, și cu încă un băiat care lucrează la mine, și am făcut ordine și curățenie. Am turnat și rampe de gunoi și acum totul se adună selectiv”, ne-a povestit Vasile Tăbăcaru. Și de atunci cimitirul este foarte curat, lucru care nu a fost trecut cu vederea de localnici. Iar lucrurile nu s-au oprit aici. Din toate deșeurile strânse, o parte au fost vândute la firme care se ocupă cu așa ceva. Banii obținuți au fost folosiți la construcția porților cimitirului, o lucrare pe care o mai poți întâlni, după cum spune Vasile Tăbăcaru, numai la rezidențele din străinătate. Și lucrurile au continuat. Pentru că nu sunt bani în comună, Vasile Tăbăcaru a strâns în jurul lui câțiva oameni și au dat o mână de ajutor la muncile din curtea bisericii. Au pus piatră, au pus cișmele… Iar oamenii au fost mulțumiți și impresionați și chiar au dat o mână de ajutor. Practic, a fost vorba de puterea exemplului.

Vasile Tăbăcaru e un familist convins. Are două fiice, una de 14 ani și una de 7 ani, și o soție care îl acceptă așa cum e: „Zic că mă acceptă așa cum sunt pentru că…noi, ca bărbați, când avem de muncă nu ne mai gândim la nimic. Muncim atât de mult că uneori uităm de cei dragi. De aia zic, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a trimis o femeie care să mă accepte așa cum sunt și să mă susțină în tot ce fac.” Dincolo de toate acestea, Vasile Tăbăcaru a făcut parte și din Asociația „Cultul Eroilor”, poziție din care a organizat diferite activități închinate înaintașilor noștri. Este un om al muncii, un om iubitor de oameni și atașat comunei din care face parte.

Și pentru că nu totdeauna lucrurile ies așa cum vrei, așa cum trebuie, de cele mai multe ori din cauza birocrației, și nu numai, Vasile Tăbăcaru și-a luat inima în dinți și s-a decis să candideze la funcția de primar. „M-am gândit să candidez, pentru că, confruntându-mă cu o grămadă de probleme aici în România, ca persoană fizică… de multe ori, sistemul în loc să găsească o soluție legală să te ajute, găsește o soluție legală să te încurce”, a afirmat Vasile Tăbăcaru. Așa că a … „studiat” piața politică, diversele partide și într-un final a realizat că rezonează cu partidul vestitului Piedone, Partidul Umanist Social Liberal – PUSL. Și așa a ajuns la un Congres la București unde s-a și împrietenit cu Piedone.

„Vreau să spun că datorez treaba asta domnului Piedone. Am rămas uimit când am mers la Congres pentru că fiecare om a venit cu mașina lui. Și eram 5000 de oameni în sală și 2000 afară. Doar că eu sunt omul în salopetă, nu la costum. Eu sunt simplu și îmi place să muncesc”, a mai spus Vasile Tăbăcaru care între timp a căpătat și supranumele de Piedone din Faraoani.

Iar Piedone din Faraoani s-a apucat de treabă. Are multe proiecte pe care dorește să le implementeze. În primul rând în iluminatul public. Așa că dorește dezvoltarea unui parc fotovoltaic, iar cu sumele ce s-ar economisi din iluminatul public ar putea investi în cele două școli care au mare nevoie de calculatoare. Se gândește și la dezvoltarea dispensarului din localitate dar și în Direcția Socială din Primărie, care, chiar dacă merge bine, după cum spune Piedone din Faraoani, tot ar mai fi câte ceva de îmbunătățit, pentru ca oamenii nevoiași, bătrânii singuri și copiii să fie sprijiniți în continuare.

„Dacă pot să-i unesc pe oameni ca simplu cetățean, mă gândesc cum ar fi să îi unesc și din postura de primar și, cu experiențele din străinătate, să-i învățăm aici, acasă, cum să muncească mai departe. Am fost plecat aproape 24 de ani și știu ce înseamnă să muncești afară. Nu cred că viitorul nostru e acolo. Dacă oamenii ar avea aici de muncă, eu zic că n-ar mai pleca niciunul”, a mai spus Vasile Tăbăcaru, care se gândește serios cum să atragă investitori în zonă pentru a crea locuri de muncă, o problemă serioasă cu care se confruntă oamenii de aici.

„Comuna Valea Mare-Faraoani, e o comună de oameni gospodari, harnici, destoinici… Trebuie doar o mână de om un pic mai pricepută și să-i împingă ca să muncească. Și eu zic că dacă reușim să facem treaba asta, comuna se va ridica la standarde europene. Asta m-a determinat să intru în politică”, a întărit în finalul întâlnirii noastre Piedone din Faraoani.