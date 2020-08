Om de-al locului, din satul Bolovăniș, Valentin Hăineală nu ar concepe nicicând să trăiască în altă parte. Iubește oamenii și plaiurile natale și caută în fiecare zi soluții pentru ca să le fie mai bine. Pentru el nu există „nu se poate”, iar fiecare obstacol întâlnit îl ambiționează și mai mult. De opt ani, din 2012, este viceprimarul comunei, iar de câteva luni, de când fostul primar, Vilmoș Gârbea, s-a dus prea repede în lumea celor drepți, îndeplinește și funcția de primar. Despre mentorul său, Vilmoș Gârbea, Valentin Hăineală vorbește cu profund respect. L-a considerat ca un tată, pentru el a fost omul care l-a învățat să se implice, să rezolve probleme, să-și respecte cuvântul dat.

– Domnule Hăineală, sunteți obișnuit cu munca administrativă, de opt ani sunteți viceprimar, cunoașteți oamenii, iar ei vă cunosc pe dumneavoastră. Din aprilie, sunteți primar interimar. Este mai ușor, mai greu?

– Oamenii mă cunosc, iar eu îi cunosc pe ei, nu de când sunt viceprimar, ci dintotdeauna. Aici m-am născut, aici am crescut și nu am părăsit aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu niciodată. De altfel, nici nu m-am gândit vreodată să plec de aici. Mă încarc din aerul munților și din căldura oamenilor. De opt ani sunt viceprimar și le-am înțeles nevoile mult mai bine. Dar, știți, nu este suficient doar să știi greutățile oamenilor, important este să faci să le fie bine. Să-i respecți. Asta am învățat eu de la domnul Vilmoș Gârbea, un om respectat în comunitate, plecat prea repede dintre noi. Iar ca să vă răspund la întrebare, nu e nici mai ușor, nici mai greu. Este aceeași muncă, aceeași responsabilitate.

– Comuna Ghimeș Făget este, într-adevăr, o comună foarte frumoasă, iar oamenii sunt deosebiți. Calzi și primitori, gata oricând să-ți deschidă ușa. De departe, zona are un potențial turistic imens. V-ați gândit să-l dezvoltați?

– Dezvoltarea turismului reprezintă una dintre preocupările permanente. Pe de o parte avem peisajele atât de frumoase, aerul de munte, sănătos și ozonat, pe de altă parte suntem deținătorii unor rețete culinare unice. Noi ne aflăm la granița cu județul Harghita, iar aici, de sute de ani, se îmbină două culturi într-o armonie deplină. Cine vine și stă în Ghimeș Făget câteva zile, aproape sigur revine. Pentru mine, promovarea producătorilor locali, valorificarea produselor specifice, montane, este aproape ca o datorie, mai ales că, de la an la an, primim tot mai mulți vizitatori. Da, turismul reprezintă o șansă de dezvoltare, iar noi, cei de la primărie, facem tot ce ține de noi pentru a încuraja dezvoltarea acestui sector. De altfel, una dintre prioritățile mele în viitorul mandat o reprezintă înființarea unui Centru de Informare Turistică și a unor trasee montane. Iar dacă vorbim despre trasee montane, trebuie să salut public deciziile ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, liberalul Costel Alexe, care a luat măsuri concrete pentru stoparea tăierilor ilegale de pădure, fiind co-inițiatorului noul Cod Silvic, aprobat de Parlament. Este o lege extrem de necesară, pentru că acest fenomen a luat mare amploare și ne afectează foarte mult.

– Și turiștii, dar și locuitorii din comună, au totuși nevoie și de facilitățile secolului al XXI-lea, facilitățile de bază. Cum stați la acest capitol?

– Comuna s-a schimbat mult în ultimii ani, dar, sigur, mai sunt lucruri de făcut. Avem în derulare unele proiecte care se vor finaliza. Mă refer aici la modernizarea drumului comunal din satul Tărhăuși, dar și la sistemul de iluminat public în toată comuna. Apoi, să știți că în planul de investiții au fost prevăzute și fonduri pentru modernizarea și dotarea Căminului Cultural din comună, o investiție care va fi finalizată curând, necesară și locuitorilor, dar și turiștilor care vin la noi și care vor să vadă inclusiv tradiții și obiceiuri populare. Și mai avem un proiect important în derulare, este vorba despre refacerea și consolidarea podurilor și podețelor din comună.

– Domnule Hăineală, lumea vă cunoaște ca un om perseverent și priceput. Ce proiecte aveți pe agenda dumneavoastră în următorii patru ani?

– Avem mai multe proiecte pentru următorii patru ani și le vom îndeplini, mai ales că la Consilul Județean candidează domnul Ionel Palăr, la funcția de președinte, un om care ține mult la comuna noastră. În primul rând, asfaltarea ulițelor din comună, pentru că tot vorbeați despre facilitățile secolului al XXI-lea, dar și modernizarea drumului către satul Bolovăniș. O prioritate reprezintă și îndiguirea pârâului Bolovăniș și a râului Trotuș, pentru că ne dau bătăi de cap atunci când plouă, iar oamenii trebuie să se simtă în siguranță. La noi în comună educația este o prioritate, de aceea mereu au fost alocate fonduri acestui sector, iar pe agendă, așa cum spuneți, se află și un proiect de modernizare, extindere şi dotare a Liceului Tehnologic Făget.

În următoarea perioadă vom moderniza sistemul de iluminat public în toate satele, iar pentru ca oamenii să nu mai bată drumurile la Comănești, am în vedere înființarea unui punct notarial, aici, în comună. Consider că acestea sunt investiții prioritare, dacă vrem ca tinerii noștri să revină acasă și să își deschidă afaceri în turism, în zootehnie, în domeniul industriei alimentare. Eu mi-aș dori tare mult să aleagă să se întoarcă și promit să-i încurajez și să-i sprijin. Iar ei vor găsi la Primărie și în Consiliul Local adevărați parteneri, pentru că asta am avut în vedere atunci când am propus lista de consilieri locali din partea PNL. Oameni tineri, destoinici și pricepuți, cu drag de comună.