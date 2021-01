O declaraţie şocantă a fost pusă în circulaţie de agenţia Bloomberg, în seara de 18 ianuarie: “În mod clar, Covid-19 este mult mai periculos pentru majoritatea pacienţilor decât vaccinarea”, declaraţie pe care i-a atribuit-o directorului medical al Agenţiei Norvegiene pentru Medicamente Steinar Madsen, într-o convorbire telefonică avută cu reporterul, în cazul deceselor celor 29 de norvegieni vaccinaţi anti-Covid-19 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-18/norway-finds-no-direct-link-between-elderly-deaths-and-vaccine).

Declaraţia este şocantă pentru că este improprie comparaţia între riscurile infecţiei şi riscurile vaccinării, cât timp suntem sănătoşi, deoarece avem şi o a treia variantă, să ne păzim de infecţie, fără să ne vaccinăm.

Noi şi o lume întreagă stăm acum cu ochii aţintiţi pe Norvegia, pentru că vaccinaţii morţi raportaţi acolo pe 14 ianuarie ne fac să şovăim să ne mai vaccinăm, după ce vaccinarea a fost aşteptată de omenire aproape un an şi tocmai începuse.

Declaraţia pusă în circulaţie de Bloomberg ne face să credem că stăm cu ochii aţintiţi la nişte proşti şi ne face să ezităm.

De aceea, articolul agenţiei Bloomberg este şocant.

Agenţia Bloomberg afirmă că Madsen a adăugat că este dificil de dovedit o legătură între vaccin şi decese. “Nu suntem alarmaţi”.

Deja, suntem pierduţi.

Este greu să mai discernem dacă Madsen realizează ceea ce afirmă – adică, cum să nu fii alarmat când îţi mor vaccinaţii, de vreme ce nu poţi spune cu certitudine că între vaccinarea şi moartea lor nu este nicio legătură de cauzalitate?!

Pai, noi suntem alarmaţi că nu se ştie!

Articolul agenţiei are un titlu care subminează încrederea în autorităţile medicale norvegiene: “Norway Moves to Calm Vaccine Anxiety After Elderly Deaths”.

În româneşte, varianta de traducere “Norvegia purcede la calmarea fricii de vaccin după moartea bătrânilor” nu are cum să restabilească încrederea în vaccinare, pentru că pe noi nu ne interesează ce face Norvegia, ci dacă vaccinul provoacă sau nu moartea.

Prima frază este şi ea neliniştitoare:

“Health authorities in Norway sought to allay safety concerns raised by the death of some elderly patients after they were vaccinated against Covid-19, saying there’s no evidence of a direct link”, pe care Google Translate o traduce astfel:

“Autorităţile sanitare din Norvegia au încercat să atenueze problemele de siguranţă ridicate de moartea unor pacienţi vârstnici după ce au fost vaccinaţi împotriva Covid-19, spunând că nu există dovezi ale unei legături directe”.

Ceea ce înţelegem este, tot aşa, că autorităţile sanitare din Norvegia se ocupă să stopeze panica, fără niciun alt argument decât că nu ştiu dacă vaccinul ucide.

