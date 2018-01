Revenită din Elveția, unde a obținut un succes prețios în dinamica accederii în „sferturile” Challenge Cup, Știința și-a reluat șirul victoriilor în campionat. Duminică, în etapa a 13-a a Diviziei A1, băcăuancele au trecut facil, cu 3-0 (10, 17, 13), pe teren propriu, de penultima clasată, Penicilina Iași. „A fost o victorie normală”, a admis antrenorul Florin Grapă, care are privirile ațintite către următorul joc de campionat. Unul cu un grad maxim de dificultate. Sâmbătă, studentele vor evolua în fieful liderei CSM București. Gruparea din Capitală și-a consolidat primul loc grație unei victorii categorice, cu 3-0 (22, 18, 19) la Blaj, contra campioanei Alba. „Meciul de la București nu este doar unul foarte greu, ci și unul foarte important. El ne va spune ce fel de echipă avem. Repet, știu că întâlnim un adversar de temut, dar eu sper să-i facem față cu brio. Îmi doresc ca fetele noastre să lupte și să arate că pot ține pasul. Dacă nu se va întâmpla aceasta, nu are rost să ne mai amăgim și să ne îmbătăm cu apă rece”, a punctat Grapă. Tehnicianul băcăuan a adăugat: „Meciul cu CSM București cade cum nu se putea mai bine. Chiar aveam nevoie de un meci tare înaintea returului cu elvețiencele, de miercurea viitoare”. De notat faptul că runda a 14-a a Diviziei A1 programează și o altă confruntare de foc: cea dintre CSM Târgoviște și Alba Blaj. Dâmbovițencele au două puncte în plus față de Știința în clasament, dar băcăuancele au un meci în minus, cel cu U NTT Data Cluj. Contra Penicilinei, Știința a evoluat în formula: Kapelovies, Cazacu, Lupa, Faleș, Sipoș, Rogojinaru, Albu- libero. Au mai jucat: Ciocian, I. Radu, Filipaș și Ciucu- libero. Rezultatele complete înregistrate în etapa a 13-a a Diviziei A1: Medicina Târgu-Mureș- CSM Târgoviște 0-3, CSM Lugoj- Dinamo București 3-2, Agroland Timișoara- U NTT Data Cluj 3-0, Volei Alba Blaj- CSM București 0-3, Știința Bacău- Penicilina Iași 3-0. Clasamentul Diviziei A1 1. CSM București 13 12 1 38-5 37p.

2. Volei Alba Blaj 13 1 2 34-7 33p.

3. CSM Târgoviște 13 10 3 32-14 29p.

4. Știința Bacău 12 9 3 27-11 27p.

5. Agroland Timiș. 13 9 4 29-16 26p.

6. CSM Lugoj 13 4 9 15-29 12p.

7. Dinamo București 13 3 10 15-33 10p.

8. Medicina Tg. Ms. 13 2 11 11-35 7p.

9. Penicilina Iași 13 2 11 9-36 6p.

Programul etapei viitoare (sâmbătă, 3 februarie): Dinamo București- Medicina Târgu-Mureș, CSM Târgoviște -Alba Blaj (se joacă vineri, 2 februarie, de la ora 18.00/ Digisport), CSM București- Știința (ora 16.30/ Digisport), Penicilina Iași- Agroland Timișoara (se joacă pe 2 februarie), U NTT Data Cluj- CSM Lugoj. Restanța cu U Cluj, în Bacău? Meciul dintre U NTT Data Cluj și Știința, contând ca restanță din etapa a 12-a, ar putea avea loc în Bacău. Pe 11 sau 12 februarie. „Sper să-i conving pe cei de la Cluj să disputăm această restanță în Bacău. La o zi sau două după meciul lor de la Iași, cu Penicilina. Noi atunci vom avea meci cu CSM Târgoviște, după care vom pleca la Târgu-Mureș, pentru intermediara cu Medicina", a spus Florin Grapă.

