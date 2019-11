Megafarmacia US Sf. Spiridon continuă șirul de „tratamente pentru suflet” oferind în dar clienților săi două evenimente de excepție, un „Concert extraordinar de COLINDE” susținut de Corala „Armonia” desemnată cel mai bun cor bărbătesc din lume, precum și cea de a X-a ediție a Conferințelor Sf. Spiridon intulată „Hristos și Darurile Magilor” ce îl are ca invitat pe îndrăgitul părinte Constantin NECULA.

A devenit deja o tradiție pentru comunitatea băcăuană ca în luna decembrie să primească în dar conferințe susținute de medici specialiști și „doctori pentru suflet”, evenimente caritabile sau lansări de carte susținute de invitați cu renume național și internațional, oferite de Farmaciile Sf. Spiridon și megafarmacia US Sf. Spiridon. Evenimentele sunt organizate cu ocazia zilei patronului lor spiritual, Sfântul Spiridon, ce este prăznuit în data de 12 decembrie.

În plus față de anii anteriori acum firmele băcăuane organizează nu unul, ci două evenimente ce au menirea de a „trata sufletele” prin aplicarea unei doze mari de… bucurie. Așadar, anul acesta publicul băcăuan se va putea „trata” cu un „Concert extraordinar de COLINDE” susținut de Corala bărbătească „Armonia”, dar și cu cea de-a X-a ediție a Conferințelor Sf. Spiridon, intitulată „Hristos și Darurile Magilor”, susținută de Pr. Univ. Dr. Constantin Necula.

Povestea coralei bărbătești „Armonia” începe în 2001, la Seminarul Teologic Tulcea, acolo unde a fost înfiinţat de Ion Iulian Dumitru (acum în vârstă de 38 ani), un tânăr teolog din Prahova. După doi ani în care a funcţionat la Tulcea, corala a intrat sub tutela Arhiepiscopiei Tomisului. De aici, ansamblul vocal începe să se dezvolte. De la un nucleu de 8-10 membri, corala are acum 30 de membri. Jumătate dintre ei sunt clerici, jumătate sunt studenţi sau absolvenţi de Teologie. „Iniţial, am fost un cor religios. A cânta despre Dumnezeu este înălţător. Îţi înmoaie inima. Am avut succese extraordinare cu muzica religioasă, dar ne-am gândit să dezvoltăm şi latura de folclor românesc, care este, de fapt, un filon al muzicii religioase. Ne face foarte fericiţi“, spune dirijorul Iulian Dumitru. Corala „Armonia“ este cel mai bun cor bărbătesc din lume, fiind dublu medaliată cu aur la Olimpiada Internațională „World Choir Games” din S.U.A.

Despre preotul Constantin-Valer Necula vă putem spune că este recunoscut ca fiind una dintre cele mai prețuite și influente voci ale Bisericii care prin prezențele sale publice și prin lucrările de specialitate oferă o altă perspectivă asupra credinței și religiei în România, deschizând astfel noi direcții de gândire teologică. Acesta a absolvit Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna“ din Sibiu și este doctor în teologie, specializarea catehetică-omiletică și pedagogie creștină. Este autor de volume de predici, de studii și articole de omiletică și catehetică dar și de cărți pentru copii și tineret. A tradus mai multe cărți și a scris articole în publicații din țară și străinătate. A semnat zeci de studii în limba română și în limbi străine – franceză, italiană, germană – si numeroase recenzii. A susținut 150 conferințe în țară și în străinătate și a participat la o serie de emisiuni de radio și de televiziune atât la posturi naționale cât și internaționale.

Accesul la evenimente se face pe bază de INVITAȚIE care se oferă exclusiv clienților Farmaciile Sf. Spiridon și US Sf. Spiridon. Pentru a afla cum puteți intra în posesia invitațiilor vă rugăm să vă adresați personalului din farmacii.

Evenimentele vor avea loc în sala de conferințe din Central Plaza Medical Mall. Adresă: str. Erou Ciprian Pintea, nr. 29, Bacău (lângă Sala Sporturilor).

Agendă evenimente:

13 decembrie 2019, ora 18:00 – „Concert extraordinar de COLINDE”, susținut de Corala bărbătească „Armonia”

14 decembrie 2019, ora 18:00 –Conferința Sf. Spiridon, ediția a X-a, „Hristos și Darurile Magilor”, susținut de Pr. Univ. Dr. Constantin Necula.

Central Plaza Medical Mall – un loc al sănătății și prevenției în sănătate dar și un locde desfășurare a unora dintre cele mai importante evenimentedin Bacău.

Central Plaza Medical Malleste primul mall medical din România și a devenit pentru comunitatea băcăuanăun punct de reper prin intermediulmegafarmaciei US Sf. Spiridon care se afă în incinta sa,aceasta oferind o gamăvariată de peste 26.000 de produse destinate sănătății și prevenției în sănătate.

Cu 4 săli de conferințe este acum și un pol al evenimentelor realizate în județul Bacău, atât prin prisma diversității sălilor ce au o capacitate de 50, 100, 500 și chiar 1.000 de locuri, dar și datorită poziționării centrale și a parcării acoperite cu o capacitate de 150 de locuri.

Pentru a fi la curent cu următoarele evenimente ce se vor desfășura în Central Plaza Medical Mall puteți accesa site-ul www.centralplaza.eu.