Pentru că începe un nou an universitar, instituția de învățământ superior de stat din Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri”, prezintă programele de schimburi universitare cu finanțare europeană pe care le derulează încă de la demararea acestora, în 1997, în România (TEMPUS, SOCRATES-ERASMUS, LIFELONG LEARNING PROGRAMME și actualul ERASMUS+).

În prezent, în cadrul Programului Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 (KA103) – Mobilități cu Țările Programului (UE), universitatea are încheiate în jur de 140 acorduri inter-instituționale Erasmus+ cu peste 100 universități, reînnoite permanent. Deschiderea către schimbul de mobilități studențești de studiu (SMS), efectuarea de stagii de plasament (SMP), de stagii de predare (STA) și de stagii de formare (STT) pentru personalul universitar, a cunoscut o tendință crescătoare în ultimii ani. Studenții beneficiază de recunoașterea și echivalarea integrală a creditelor obținute în străinătate pentru stagiile de studii (SMS) și, opțional, pentru stagiile de plasament. Mobilitățile realizate la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău sunt gestionate prin intermediul Biroului Erasmus+ din cadrul Biroului de Relații Internaționale și Programe Comunitare, în colaborare cu responsabilii Erasmus+ de la nivel de facultăți și responsabilii de acorduri de parteneriat. Procesul de selecție a studenților pentru mobilități se realizează în una sau două runde (februarie-aprilie sau octombrie), conform unui calendar aprobat anual. Oferta de burse pentru stagii de studii şi plasament ține cont și de termenele de aplicație la universitățile partenere. Studenții din medii dezavantajate care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru aceasta, vor primi un bonus de 200 euro, în baza documentelor justificative. Programul Erasmus+ încurajează participarea studenților cu nevoi speciale (dizabilitate de natură fizică, mentală sau alte probleme de sănătate). Universitatea poate solicita Agenției Naționale o suplimentare a grantului pentru nevoi speciale, pentru a putea acoperi costurile excepționale implicate în aceste situații.

Experiența Erasmus+ a inspirat foștii studenți Erasmus să acrediteze și la Bacău o secțiune locală a rețelei europene Erasmus Student Network, care sprijină activ studenții străini Erasmus ce studiază la universitatea noastră, încurajând și studenții locali să devină mai activi prin voluntariat și chiar să aplice pentru burse Erasmus.

Regăsiți mai jos câteva testimoniale de la foști studenți Erasmus ai universității noastre.

„Am aplicat pentru o bursă Erasmus+ fiindcă doream să-mi îmbunătățesc nivelul de vorbire a limbii franceze și să înțeleg mai bine cultura Franței. O consider și acum una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat fiindcă, în cinci luni, am acumulat cunoștințe pe care nu aș fi reușit să le acumulez probabil în câțiva ani doar stând în țară. Am învățat mult, am călătorit mult, am experimentat lucruri și situații absolut noi pentru mine. Independența, autogestionarea, responsabilitatea nu doar față de tine, ci și față de țară (fiindcă acolo nu eram Teo, ci eram o româncă, înainte de orice), capacitatea de adaptare sunt doar câteva dintre lucrurile pe care am învățat să le stăpânesc mai bine. La toate acestea se adaugă cunoștințele obținute în timpul cursurilor și relațiile pe care le-am păstrat chiar și după ce am revenit acasă.”

Teodora Baciu, Facultatea de Litere – Comunicare și Relații Publice, mobilitate de studiu la Université de Lille, Franța

„Erasmus reprezintă pentru mine una dintre experiențele cele mai intens trăite până acum. Din prima zi când am pășit în Danemarca și până în ultima, bogația senzațiilor și sentimentelor a făcut ca trecerea timpului să pară neverosimil de scurtă. Erasmus e special pentru persoanele care te acompaniază în tot acest timp. Ca student Erasmus ai senzația că te învârți zilnic într-un «google» viu, cu voci și priviri, cu tonuri și nuanțe. În plan academic, Erasmus e șansa de a porni într-o călătorie educațională cu perspective provocatoare și mijloace de predare-învățare inovatoare. Ciocnirea de o altă cultură poate fi năucitoare la început, necesitând un efort de înțelegere și adaptare. Odată trecut acest prag însă, accesul la o lume nouă, cu obiceiurile și mentalitățile sale, îți poate deschide orizonturi de cunoaștere pe care nici nu le bănuiai înainte.”

Bogdan Cristea, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății – Educație Fizică și Sportivă, mobilitate de studiu la Via University College, Danemarca

„În perioada martie – aprilie 2017 am fost în Estonia pentru un stagiu de practică în kinetoterapie. De ce am ales Estonia? Deoarece am vrut să merg într-o țară mai puțin faimoasă din punct de vedere al kinetoterapiei decât binecunoscuta Franța. Orele de practică s-au desfășurat la East Tallinn Central Hospital (Ida Tallinna Kerskhaigla) sub îndrumarea unei kinetoterapeute care m-a ajutat foarte mult să mă îmi dezvolt aptitudinile. Am avut parte de momente frumoase, dar uneori și grele datorită barierei de limbă, însă, din fericire, tinerii și adulții până în vârsta de 35-40 de ani vorbesc foarte bine limba engleză așa că m-am putut descurca foarte bine. Am fost foarte surprisă de faptul că există foarte puține clinici private deoarece sistemul de stat este foarte bine pus la punct. Statul îți oferă posibilitatea de a face sedințe de kinetoterapie și masaj în mod gratuit și o evaluare anuală pentru fiecare cetățean. Spitalul era foarte curat, iar personalul foarte amabil cu toți pacienții. Totodată, au fost foarte atenți și cu mine, încercând să mă ajute mereu în cazul unei probleme. Mi-am făcut prieteni noi și încă mențin legătura cu aceștia. Tallinn este un oraș mic, dar foarte frumos, care păstrează multe elemente din Evul Mediu. Centrul vechi este superb și te poți pierde foarte ușor chiar dacă folosești Google Maps, lucru care mi s-a întamplat și mie de câteva ori. Estonienii par persoane mai reci, nu zâmbesc prea mult, dar pe măsură ce ajungi să îi cunoști vei observa că sunt foarte prietenoși și dispuși mereu să te ajute. Mi-a plăcut foarte mult perioada pe care am petrecut-o acolo, un singur lucru regret: că nu a durat mai mult.”

Raluca Crâșmaru, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății – Kinetoterapie și Motricitate Specială, mobilitate de plasament la East Tallinn Central Hospital, Tallinn, Estonia