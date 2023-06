Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat Conferinţa naţională „Modele inovative de mentorat în formarea profesorilor”

În data de 09.06.2023, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc Conferința Națională INOMENT – Modele inovative de mentorat didactic în formarea profesorilor. Evenimentul, aflat la prima ediţie, a fost organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în colaborare cu Gruparea „Alumni” și Colegiul Pedagogic „Ştefan cel Mare” din Bacău, reprezentat la manifestare de dna director, prof. Iuliana Botezatu.

În deschidere, au luat cuvântul organizatorii, Conf. univ. dr. Bogdan Raţă, Prorector pentru Programe de Cercetare din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Conf. univ. dr. Carmen-Violeta Popescu – Director DPPD și Lect. univ. dr. Gabriel Mareș – Președinte Asociaţia „Alumni”.

La manifestare au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, Inspectoratul Școlar Judeţean Bacău, reprezentat de către domnul prof. Dorel Nistor, inspector de specialitate, Limba și Literatura Română și domnul prof. Eugen Tarasă, inspector de specialitate Matematica-Informatică și Casa Corpului Didactic „Gheorghe Tăbăcaru” Bacău reprezentată de doamna prof. Ifrim Mariana, în calitate de director.

Evenimentul a fost dedicat activităţii de mentorat didactic pentru practica pedagogică a studenţilor înscriși la programele de formare psihopedagogică din cadrul DPPD, cât și pentru cei de la specializarea PIPP din cadrul universităţii, studenţi care se pregătesc pentru o posibilă carieră didactică. Prezentările conferinţei s-au concentrat asupra importanţei activităţii de practică pedagogică în formarea viitorilor profesori, cât și a rolului special pe care mentorul îl are în acest demers. Doamna Gabriela Dima, în calitate de reprezentat al Asociaţiei Teach for Romania, a abordat conceptul de „coaching adaptativ”: „Elevul are nevoie să fie văzut, auzit și acceptat, valorizat ca individ autonom. Încă sunt profesori care lucrează doar cu acei elevi care reușesc să țină pasul cu ei”. Domnul Conf. univ. dr. Ioan Dănilă a prezentat „Lecția în evenimente”, amintind invitaților prezenți, noțiunile fundamentale pentru o oră de curs reușită.

Un moment special a fost creat de către doamna Conf. univ. dr. Liliana Mâță și masteranzii de la programul de master Strategii inovative în educație, reușind crearea unei atmosfere destinse: „Alfabetul mentoratului” a fost însușit prin jocuri moderne și o melodie pe care ar trebui să o fredoneze orice mentor.