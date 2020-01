În peisajul urban a apărut de la începutul acestei săptămâni un nou centru de sănătate. Amplasat pe Bulevardul Unirii 41A, într-un spațiu nou și modern, noul centru de sănătate, Raw Therapy Motor Gym este un proiect al unor tineri de viitor. Mai mult decât atât, tinerețea lor transmite o energie pozitivă pe care o simți de cum intri în acest centru. Cum atenția ne-a fost atrasă de baloanele din fața sediului, am încercat să aflăm mai multe de la cei care s-au lansat în acest proiect.

„Afacerea aceasta este rodul unui proiect Start Up Plus pe care l-am realizat eu împreună cu prietena, asociata și viitoarea mea soție, Anca Macsim”, ne-a lămurit din prima, cu o doză de optimism, Mircea Popeanu, administratorul Raw Therapy, care ne-a povestit cum s-a „născut” acest centru de sănătate:

„După ce am terminat facultatea de Kinetoterapie, aici în Bacău, nu am reușit să găsim un loc de muncă pe placul nostru. Suntem absolvenți 2017, în 2018 am aplicat pe Start-Up Plus, în 2019 s-a realizat totul și acum am deschis.” Mergând mai departe, am aflat că la Raw Therapy ședințele de fitness se vor realiza cu antrenor personal. Tot aici sunt realizate antrenamente armonioase și sănătoase pentru copii, axate pe dezvoltare motrică. În plus, sala de antrenament este astfel construită încât să ofere intimitate. Un capitol important pentru cei de la Raw Therapy este partea de masaj, care este efectuat de specialiști nu doar în centru, ci și la domiciliu sau la companii (office masaj).

Fiind o afacere realizată prin proiect Start-Up Plus, Raw Therapy a creat și patru noi locuri de muncă, toată echipa fiind alcătuită din tineri specialiști în domeniu. Și cum spuneam și la început, pe lângă faptul că știu ce fac, au o energie care crează o stare pozitivă și nu îți mai vine să pleci de la ei. Chiar dacă are doar câteva zile de la deschidere și în ciuda faptului că nu au beneficiat de promovare, Raw Therapy s-a bucurat de câțiva clienți care au fost încântați de tot ce au descoperit la noul centru de sănătate.

La centrul Raw Therapy puteți purta discuții cu tinerii specialiști despre redobândirea sănătății fizice sau despre un stil de viaţă sănătos și ce anume presupune acesta.

Printre sesiunile de sănătate fizică și programele inovative și complexe de recuperare, întreținere sau dezvoltare fizică oferite de centrul de sănătate RAW THERAPY, menționăm:

1. Masaj combinat de scurtă durată, efectuat la biroul dumneavoastră propriu, pe un scaun special conceput (direct peste haine, fără ulei);

2. Programe complexe și personalizate pentru dezvoltarea sănătoasă și armonioasă a copilului, benefice în perioada de creștere;

3. Masaj de diferite tipuri efectuate în incinta centrului, într-o sală special amenajată pentru a conferi relaxare și stare de bine, sau la domiciliul propriu;

4. Sesiuni și programe de Reeducare Posturală Globală atât pentru adulți, cât și pentru copii;

5. Recuperare fizică post imobilizare și multe altele.