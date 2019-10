Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău a dat startul unui nou proiect de moblitate finanțat din granturile SEE prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (2014-2021).

Spre deosebire de proiectul anterior, derulat pe o perioadă de 2 ani școlari, actualul proiect, intitulat „Cross Out Borders by Adopting New Approaches toTeaching”, nr. ref. 2018-EY-PMIP-R2-0007, va fi implementat pe durata unui an școlar, în perioada octombrie 2019-septembrie 2020.

Partenerii de proiect sunt furnizori de cursuri de formare din statele donatoare Norvegia și Islanda: Newschool AS (Norvegia), InterCultural Iceland și Leikur ad Laera (Islanda). Astfel, 9 dintre formatorii CCD Bacău vor beneficia direct de cursurile de formare oferite de parteneri în trei fluxuri de mobilitate. Prima echipă de formatori, selectată în decursul lunii octombrie, se va deplasa în perioada 11-13 noiembrie în Norvegia pentru participarea la cursul „Cross-disciplinary teaching in Norway – a practical exploration”, care include și o zi de job-shadowing la o instituție de învățământ din Norvegia.

Alți trei formatori vor participa la cursul „Smart Teachers Play More” în perioada 2-8 februarie 2020 susținut de către Leikur ad Laera, Islanda; ultima echipă de mobilitate va urma cursul „Learning outside. Living together, learning together, working together” în perioada 3–9 mai 2020 propus de InterCultural Iceland.

A doua runda de selecție, a participanților pentru cursurile 2 și 3, se va desfășura în perioada noiembrie-decembrie 2019.

Obiectivele proiectului includ familiarizarea cu modele de predare transcurriculară în sistemul norvegian și cu politicile educaționale existente , dobândirea unor metode inovative și dezvoltarea de activități menite să creeze un climat de învățare incluziv, dobândirea de bune practici cu privire la incluziune folosite în cele două state, schimbul de bune practici cu profesori din țări europene și crearea unor rețele profesionale.

Pentru atingerea obiectivelor și creșterea impactului proiectului, beneficiarii vor organiza seminare pe tema predării transcurriculare (formatori, directori, profesori), cursuri formare cu profesori din școli cu elevi rromi, cu profesori din școli urbane și rurale, ateliere cu profesorii din școlile de proveniență ale beneficiarilor.

Prof.dr. Gabriel Leahu