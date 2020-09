Joi, 3 septembrie, la Pensiunea ,,Balta Albastră” din satul Siret – Letea-Veche, Bacău va avea loc, începând cu ora 9.00, festivitatea prilejuită de lansarea volumului ,,Cronica unei mari familii băcăuane: Boierii Lecca”, ediția a II – a, revăzută și adăugită, apărută recent la Editura “Magic Print ” din Onești. Evenimentul – organizat de Asociația Culturală “Familia Lecca” și Fundația Culturală “Georgeta și Mircea Cancicov” va avea loc sub egida Itinerariile Avangardei XXII și, ca de obicei, va reuni, sub acoperișul acelorași interese culturale, teologi, scriitori, jurnaliști, universitari, profesori, ingineri și alți intelectuali, precum și oameni de afaceri si directori de instituții publice, politicieni din Bacău, Piatra Neamț, Onești și Buhuși.

Din variantele oferite pentru ilustrația muzicală a evenimentului, organizatorii i-au selectat pe cunoscuta solistă Maria Tătaru-Bodea, cantautorul Florin Țuțuianu și Grupul Folcloric “Suflet românesc ” alcătuit din Elisabeta Ungur, Elena-Mihaela Petrache și Bianca Pop.

La organizarea festivității își dau concursul filialele băcăuane ale Uniunii Scriitorilor din România (președinte, Dumitru Brăneanu) și Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (președinte, Cornel Cepariu), care vor prezenta activitatea organizațiilor pe care le conduc.

Și, pentru ca evenimentul să capete greutatea ce i se cuvine, și-au anunțat prezența, printre alții, autori ai unei istorii vorbite a Bacăului, adică a interviurilor din volumele “Dezvăluiri” și “Personalități la ora destăinuirilor ” publicate la Editura Fundației Culturale Cancicov: universitarul și directorul S. C. Comat S. A. Mihai Deju, expertul contabil Gheorghe Bălău – manager la S. C. Atlas S. A. și Corevcam S.R.L., ing. Mircea Nicolae Roșu – fost director general la Hidroconstrucția “Siret”, prof. Gabriel Stan – director adjunct la Colegiul Economic “Ion Ghika”, Adrian Avram – fost lider al Sindicatului Liber Romgaz RA Distribiție, Dumitru Lecca – președintele Asociației Culturale “Familia Lecca”, ing. Vasile Șoiman – directorul Vămii Aeroportului Bacău, Dragoș Luchian – fost deputat și patronul firmei “Distrifruct”, Cosmin Necula – primarul Municipiului Bacău, Sergiu Sechelariu – fost ministru secretar de stat, patronul firmei “Conimpuls “, Vilică Munteanu – fost director al Arhivelor Statului Bacău etc., precum și intervievați din ultimul volum în lucru: prof. Daniel Nicolescu – fost director al Colegiului Național Pedagogic “Ștefan cel Mare și Sfânt”, Dumitru Lecca, jurnalistul Mihai Buznea, ing. Dorin Vieriu – director al Reprezentanței Bacău a Registrului Auto Român, col. (r) Ioan Ouatu, directorul Liceului Particular nr. 1 din Piatra Neamț.

Cuvântul de deschidere îl va avea Maria Dohotaru, patroana editurii oneștene care a editat cartea și care va organiza standul de cărți cu prilejul lansării.

Manifestarea va debuta cu colocviul “Rolul familiei boierilor Lecca în Bacăul de altădată”, susținut de istoricii Adrian Horodnic, Gabriel Stan, Mitică Pricopie, precum și de col. (r) Paul Valerian Timofte.

Va urma, apoi, lansarea volumului sărbătorit, despre care vor vorbi scriitorii Petre Isachi, Cornel Galben, Dan Iacob, Daniel Nicolescu și Ioan Neacșu.

Înaintea pauzei de masă se va face o rugăciune de binecuvântare oficiată de preotul Marius Popescu, parohul Bisericii ,,Sfântul Ioan” din Bacău.

Partenerii media : “Deșteptarea “, “Viața băcăuană “, revista “Ateneu “, revista “Plumb “, “Amprenta de Onești “ și “Televiziunea Literară “.

Victor Munteanu