Un deţinut băcăuan a dat în judecată statul român şi reclamă că este victima unei erori judiciare. Un băcăuan, recidivist şi deţinut în Penitenciarul Iaşi, cere despăgubiri de la statul român în sumă de 40.000 de euro. P.I. susţine că, în 2003, a fost reţinut 24 de ore, după care arestat în perioada ianuarie – iulie 2004. Ulterior, mai spune el, a fost găsit nevinovat şi achitat de Tribunalul Bacău. Deţinutul consideră că a fost reţinut abuziv şi că i-au fost încălcate drepturile.

