Ulterior videoconferinței desfășurate astăzi, 18.01.2018, de la ora 09.30, prefectul județului Bacău, doamna Maricica-Luminița Coșa, a susținut o nouă ședință a Comitetului Judetean pentru Situații de Urgență, în care a fost analizată situația și modul de intervenție. Datorită căderilor masive de zăpadă și a viscolului din cursul nopții trecute, au fost afectate, parțial, 8 linii electrice și 1 linie electrică a fost afectată total. Din cauza nealimentării cu curent electric au fost afectate 28 de localități cu 10000 consumatori. Au fost închise 5 unități școlare (2 din cauza nealimentarii cu energie electrică și 3, din cauza afectării căilor de acces) în Dofteana, Parava, Asau, Gioseni. Se intervine operativ pentru remedierea defecțiunilor în cel mai scurt timp. Nu sunt localități izolate și nu sunt înregistrate fenomene deosebite, însă au fost înregistrate porțiuni de drumuri județene (DJ 117, DJ 252 F, DJ 252 C) și naționale (DN 2, pe tronsonul Bogdan Vodă – Hârlești), pe care circulația este, în continuare, îngreunată datorită căderilor de zăpadă, precum și viscolului. Se acționează permanent pentru degajarea carosabilului. De asemenea, pe DN 11, în cursul nopții, prefectul a dispus restricționarea temporară, pentru câteva ore, a circulației pentru vehiculele cu tonaj de peste 3,5 t (în zona Măgura), pentru îndepărtarea zăpezii și deblocarea carosabilului pe care circulau tiruri. Tot în cursul nopții, prefectul județului Bacău, doamna Maricica-Luminița Coșa, a efectuat controale inopinate la unitățile administrativ teritoriale din județ, precum și pe drumurile naționale și județene și a solicitat maximă implicare din partea structurilor responsabile cu sincronizarea acțiunilor pentru eficiența intervențiilor. Totodată, a dispus continuarea serviciului de permanență până la ridicarea Codului portocaliu de ninsoare și viscol, situația fiind, în continuare, gestionata sub coordonarea directă a prefectului județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa , cu intervenția operativă a tuturor structurilor de specialitate. Comandamentul operativ de intervenție este activ.

