La data de 11 ianuarie a.c.,în jurul orei 23.00, poliţiştii Postului de Poliţie Vultureni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe raza comunei Vultureni a fost tăiat şi sustras aproximativ 150 m cablu telefonic. Din investigaţiile efectuate a rezultat că la comiterea faptei ar fi fost folosit un autoturism, care, după aproximativ 10 minute, a fost oprit în trafic pe raza localităţii Izvorul Berheciului, DJ 241 A, de către o patrulă de ordine publică şi de poliţişti din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale. Poliţiştii au identificat în autoturism trei tineri de 19, respectiv 20 şi 21 ani, toţi din comuna Traian, un cablu telefonic de aproximativ 150 m precum şi un bomfaier, cei trei tineri fiind bănuiţi de comiterea faptei. De asemenea, din cercetări a rezultat faptul că tinerii în cauză ar fi comis şi furtul de cablu telefonic de pe raza comunei Izvorul Berheciului, în noaptea de 05 spre 06 ianuarie a.c. Faţă de cei trei tineri s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propuneri legale. 0 SHARES Share Tweet

