Fostul presedinte al PDL Bacau, fostul vicepresedinte al organizatiei si ex-secretarul general adjunct au fost condamnati, astazi, de Curtea de Apel la pedepse cu inchisoarea pentru marturie mincinoasa. Decizia nu este definitivă.

PUBLICITATE

PUBLICITATE PUBLICITATE

PUBLICITATE

Ce spune soluția instaței:

Solutia pe scurt: Sentinţa penală nr.13 În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor Măgirescu Adrian, Bondor Silviu si Olaru Neculai prin actul de sesizare al instanţei, după cum urmează:

Pentru inculpatul Măgirescu Adrian, din infractiunile de mărturie mincinoasă, prevăzută de art.273 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (două acte materiale) si favorizarea făptuitorului, prevăzută de art.269 C.pen. cu aplicarea art.35 alin. 1 C.pen. (două acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin.2 C.pen., într-o într-o singură infracţiune de mărturie mincinoasă, prevăzută de art.273 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.;

Pentru inculpatul Bondor Silviu, din infractiunile de mărturie mincinoasă, prevăzută de art.273 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (două acte materiale) si favorizarea făptuitorului, prevăzută de art.269 C.pen. cu aplicarea art.35 alin. 1 C.pen. (două acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin.2 C.pen., într-o singură infracţiune de mărturie mincinoasă, prevăzută de art.273 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.;

Pentru inculpatul Olaru Neculai, din infractiunile de mărturie mincinoasă, prevăzută de art.273 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (două acte materiale) si favorizarea făptuitorului, prevăzută de art.269 C.pen. cu aplicarea art.35 alin. 1 C.pen. (două acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin.2 C.pen., într-o într-o singură infracţiune de mărturie mincinoasă, prevăzută de art.273 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.;

1. Condamnă Măgirescu Adrian, pentru săvârşirea infractiunii de mărturie mincinoasă comisă în formă continuată, prevăzută de art.273 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., la pedeapsa de 6 luni închisoare.

2. Condamnă inculpatul Bondor Silviu, pentru săvârşirea infractiunii de mărturie mincinoasă comisă în formă continuată, prevăzută de art.273 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. la pedeapsa de 6 luni închisoare.

3. Condamnă inculpatul Olaru Neculai, săvârşirea infractiunii de mărturie mincinoasă comisă în formă continuată, prevăzută de art.273 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării sub supraveghere a fiecăreia dintre pedepsele de 6 luni închisoare aplicate inculpaţilor Măgirescu Adrian, Bondor Silviu si Olaru Neculai, şi stabileşte un termen de supraveghere de câte 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă fiecare dintre inculpaţi ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lor de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune fiecăruia dintre inculpaţi să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, fiecare dintre inculpaţi vor presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul, Primăriei Bacău – Direc?ia Administrare Baze Sportive sau în cadrul Primăriei Bacău – Căminul de Bătrâni Bacău, pentru o o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. În baza art. 274 al. 1 şi 2 C.p.p. obligă fiecare inculpat să platească statului, sumele de câte 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 13.02.2019.

Document: Hotarâre 13/2019 13.02.2019