Pentru a beneficia de Programul free-interferon, care tratează hepatita C, pacientul trebuie să se adreseze medicilor specialiști din Spitalul Județean de Urgență sau din centrele private aflate în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Bacău, care au optat pentru acordarea acestor servicii. În baza unor vouchere eliberate de medici, pacienții se vor adresa laboratoarelor de analize private nominalizate de CNAS, pentru a efectua analizele specifice. Medicația din prescripția medicală eliberată de medici se va putea prelua de la oricare farmacie aflată în contract cu Casa de Sănătate Bacău și care a optat pentru a elibera aceste scheme noi de tratament. Anul trecut, după ce s-a reluat programul, din luna februarie 2020, prin acest tratamentul cu medicație free-interferon pentru pacienții eligibili infectați cu virusul C s-au vindecat 177 de cazuri.

„În total, au fost inițiați în tratament de către medicii curanți din județul Bacău un număr de 394 pacienți. Cei mai mulți au fost înregistrați în luna februarie 2020, respectiv 69 de pacienți, în martie 97 de pacienți, în iunie 48 de pacienți, iar în iulie 40 de pacienți. Au fost confirmate ca vindecate/negativate 177 cazuri. Alte 11 cazuri au întrerupt tratamentul și un caz a fost clasificat ca eșec.” Dan Stoica, director Casa Județeană de Asigurăru de Sănătate Bacău

69.759.440 lei,

este suma decontată de CJAS Bacău, pe acest program, în cursul anului 2020

Începând cu octombrie 2018, Casa de Asigurări de Sănătate Bacău a fost nominalizată între cele 12 astfel de instituții care monitorizează și tratamentul hepatitei cu medicație specifică contractelor cost-volum-rezultat. Acest tip de contract prevede, în esență, faptul că plata medicamentelor se face după ce rezultatul pozitiv este confirmat de o comisie națională.

Hepatita C este o boală transmisibilă pentru care nu există vaccin. Peste 70% dintre persoanele care suferă de Hepatita C nu prezintă simptome evidente. Boala însă este tratabilă și vindecabilă. De când au fost introduce pe piață aceste tratamente inovative, 99,32% dintre pacienții diagnosticați cu infecție VHC (virusul hepatitic C) și care au intrat în acest program s-au vindecat. Hepatita virală C este cauzată de infecția VHC, care determină inflamația și lezarea ficatului. Virusul VHC se transmite prin sângele unei persoane infectate. Mai rar, se transmite prin contact sexual neprotejat cu o persoană infectată sau de la mamă la făt.

ATENȚIE! Doar medicii specialiști în gastroenterologie sau boli infecțioase din Bacău pot prescrie aceste scheme noi de tratament. De asemenea, numai persoanele asigurate pot beneficia de tratamentul antiviral fără interferon, în mod gratuit.