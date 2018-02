Vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Marius Gabriel Gheorghiță a convocat astăzi o întâlnire cu reprezentanți ai Serviciului Rutier Bacău, ai operatorilor de transport public și ai Compartimentului de Transport Public din aparatul de specialitate. Alături de vicepreședinte s-au aflat subcomisarul Crețu Laurențiu, șef birou Transport Rutier Onești, agent șef Cojocaru Costică de la Serviciul Rutier Bacău, Bucura Ionuț, reprezentant al operatorului de transport SC Grup Atic Târgoviște și reprezentanți ai Compartimentului de Transport Public al Consiliului Județean Bacău. Ședința de lucru survine ca urmare a acțiunilor de control în trafic a transportului județean de persoane, efectuate în perioada 29 ianuarie- 1 februarie 2018. Activitățile de control au fost realizate de o echipă formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău, ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier și ai Poliției Rutiere și au vizat municipiul Onești și zona localităților limitrofe, respectiv traseele Onești-Căiuți-Pralea și Onești-Berzunți. În urma verificărilor în teren au fost constatate defecțiuni tehnice la parcul auto al mai multor operatori dar și supraîncărcarea mijloacelor de transport, în condițiile în care transportul în picioare este interzis în cadrul transportului județean. Toate aceste aspecte precum și o serie de solicitări ale cetățenilor (de pildă respectarea stațiilor publice de pe raza municipiului Onești și a punctelor de plecare/sosire de la Autogară) au fost analizate în cadrul întâlnirii de astăzi. Concluziile au vizat măsurile concrete de remediere de către operatorul de transport a neregulilor constatate dar și demersurile administrative pe care le va iniția Consiliul Județean către Primăria Onești pentru înființarea unor stații publice pe raza municipiului. Vicepreședintele Marius Gabriel Gheorghiță a solicitat operatorului de transport ca, în cel mai scurt timp să încheie contractul cu autogara Onești astfel încât călătorii să beneficieze de condiții civilizate de îmbarcare. În perioada următoare vor fi organizate și alte acțiuni comune de control pentru transportul județean de persoane. 26 SHARES Share Tweet

