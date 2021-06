                                                  Totul sau nimic!

Pentru început, eu nu accept jumătăți de măsură. Există oameni pentru care nu contează acest lucru sau oameni care nu știu nimic despre acest subiect. De aceea, pentru a da un exemplu, eu spun: fiecare cum își așterne, așa doarme!

Într-o zi vorbeam cu Flavia și am întrebat-o: De ce? Ea a spus: “Pentru că așa sunt ei.” Un om atât de indiferent? Cum se poate? Cum rămâne cu iubirea pentru ceilalți, dacă tu nu reușești să te iubești și să te respecți? Pentru că, în momentul în care lași iubirea față de tine și aproapele tău să-ți intre în inimă, armonia ta cu Dumnezeu este deplină. Ce credeți atunci? Că oamenii sunt fericiți? „Oh…foarte, foarte fericiți!”, spune Flavia convinsă. De ce ești atât de sigură? “Pentru că sunt buni! Nu sunt doar buni oamenii. Sunt minunați! Inima lor nu încetează niciodată să fie bună și astfel sunt fericiți. Această scânteie ce determină iubirea este în noi. Ea nu ar trebui să lipsească din nicio ființă umană. În esență, aceasta este libertatea, nu-i așa?” Dar ce înseamnă libertatea pentru tine, Flavia? “Înseamnă să înțelegi ceea ce îți oferă viața, căci viața ne dă daruri multe pe care nu știm să le apreciem de fiecare dată.” Într-adevăr! Atât de multe binecuvântări…Vrei să spui ceva în legătură cu asta? “Da…îmi amintesc de Corina, de acea zi în care era foarte abătută, extrem de abătută. Făcea totul anapoda! O analizam și nu știam ce i se întâmplă. Mă gândeam că este meteosensibilă, căci plouase foarte mult în acea zi. Îmi spuneam că își va reveni repede. A doua zi o luase de la capăt, cu aceeași stare. Era nemulțumită de absolut orice și se plângea întruna. De ce oare, mă întrebam. Afară este soare și este atât de verde în jur! Oare nu vede acest miracol? Cum să fac să o conștientizez, oare să-i spun direct? Nu, va spune că este o prostie, căci grijile ce o macină sunt prea multe ca să vadă altceva. Atunci mi-a venit ceva în minte. La două străzi depărtare era o cățelușă cu patru pui. De vreo trei zile o descoperisem și aveam grijă de ea. Am luat-o repede pe Corina de mână și i-am spus: vreau să-ți arăt ceva! Nu știu ce este cu tine, dar această cățelușă este liniștită pentru că m-a găsit pe mine. Am grijă de ea și de puii ei. Vezi, în viață totul are o rezolvare. În aceste momente eu nu am altceva să-ți ofer decât iubirea și sprijinul meu necondiționat. Nu-ți voi spune că îți voi rezolva problemele, dar știu sigur că vei căpăta încredere și va fi bine curând”. “Ce vrei să spui cu asta? Mâine este posibil să fiu bine, să-mi rezolv problemele cu care mă confrunt acum?”, întreabă Corina. „ Nu voi uita niciodată expresia de pe fața ei, când mă întreba acest lucru. Era atât de calmă și încrezătoare, avea atât de multă pace…”.

Să ai credință în Dumnezeu este o binecuvântare, înseamnă să progresezi în viață, înseamnă să depășești orice obstacol pe care îl întâlnești în calea ta. Cât de important este să vezi clar lucrurile! De aceea avem nevoie de exemple. A fi un exemplu pentru alte persoane este un lucru extrem de important. Pentru că noi, oamenii, avem nevoie de liniștea și iubirea celorlalți. Nimic altceva! Aceasta este ceea ce m-a învățat experiența trăită de până acum. Întotdeauna avem nevoie unii de ceilalți. Nu poți fi singur în lumea ta, dar poți fi împreună cu ceilalți în lumea voastră. Este ceea ce se numește: Totul sau nimic!

“Stai! Ce vrei să spui? Te referi la calitate și cantitate? Lumea ta, lumea noastră și fericirea au legătură cu aceste două cuvinte?” Da, calitatea este determinată de acordarea iubirii fără a aștepta răsplata, iar cantitatea este dată de atenția cu care ar trebui să faci selecție atunci când alegi oamenii care să facă parte din viața ta. Cele două cuvinte (calitate și cantitate) se întrepătrund atât de bine, astfel încât atunci când reușești să le armonizezi, poți să exclami cu precizie:

Totul sau nimic!

Carmen Barcan, terapeut