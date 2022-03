Luna martie a adus în Bacău expertiză internațională de top în domeniul educației. Expertul educaţional finlandez Ari Pokka s-a aflat în Bacău la data de 23 martie pentru a lansa cartea „Top Class – Leadershipul şi managementul educaţional finlandez”. Evenimentul a făcut parte dintr-un turneu naţional organizat de Fundaţia Didactica, turneu care include opt oraşe din țară și care a cuprins Bacăul la inițiativa PROVOCARTE, un proiect educațional al învățătorilor băcăuani.

În cadrul evenimentului desfășurat în Aula Universității „Vasile Alecsandri” au fost prezenţi directori școlari, inspectori, profesori, învățători, părinți, editori de carte şi jurnalişti din judeţul Bacău. Întâlnirea cu autorul cărții „Top Class” a constituit în același timp un prilej de comunicare pe subiecte educaționale prioritare, pornind de la modelul finlandez, cunoscut ca fiind unul dintre cele mai bune sisteme de educație.

„Unul dintre cele mai importante aspecte ale leadershipului educațional este colaborarea dintre profesor și elev. Însă nu trebuie să vorbim despre colaborare doar în sensul de a-i învăța pe elevi ci și de a învăța noi de la ei. Cred cu tărie că rolul de director în școala mea a fost că m-am transformat în principalul elev, am fost întotdeauna curios, am învățat încontinuu. Este important ca profesorii noștri să înțeleagă că în afara de a preda trebuie să și învețe”, a menționat în prezentarea sa Ari Pokka, autorul volumului „Top Class – Leadershipul şi managementul educaţional finlandez”.

Expertul finlandez în educație a fost președinte al Confederației Internaționale a Directorilor de Școală, precum și al Asociației Directorilor de Școală din Finlanda, având o lungă carieră în calitate de director de liceu și de creator de politici educaționale naționale și internaționale.

„Traducerea cărţii lui Ari Pokka era o urgenţă într-o ţară fascinată de educaţia nordică, o fascinaţie cu fundamente uneori cvasimitologice sau de-a dreptul false. Cartea este valoroasă sub aspect informativ pentru că oferă o descriere exhaustivă şi riguroasă a mult lăudatului sistem finlandez. Pe de altă parte, ea are o certă valoare stilistică, filosofică şi culturală, nefiind, după cum am spus, cartea unui funcţionar, ci cartea unui vizionar. Sper din suflet să devină o piesă fundamentală în bibliografia tuturor oamenilor curajoşi, competenţi şi implicaţi din sistemul românesc de educaţie”, arată profesorul Doru Căstăian în introducerea cărții. Traducătorul s-a adresat invitaților prin apel video oferind câteva detalii de prezentare a cărții și felicitând totodată pe cei prezenți pentru inițiativă și implicare.

Volumul „Top Class – Leadershipul și managementul școlar finlandez” poate fi comandat de pe site-ul www.teachertraining.ro, fiind publicat de editura Curtea Veche cu sprijinul Fundației Didactica, în traducerea profesorului Doru Căstăian.

„Noi credem în puterea cărților de a crea comunități și de a forma legături puternice între oameni. De aceea ne-am bucurat enorm când „Top Class” – o carte cât un viitor – a ajuns și în Bacău, unind în cadrul evenimentului de lansare oameni de excepție din educație și reprezentanți ai comunității locale”, a precizat Nicu Bujor, învățător la Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” din Bacău.

„Mulțumim lui Ari Pokka, Elenei Lotrean, Școlilor Româno-Finlandeze ERI și Fundației Didactica pentru că au acceptat invitația noastră și provocarea de a lansa și în Bacău o carte de top în managementul și leadershipul educațional. Mulțumim de asemenea partenerilor care s-au mobilizat și au contribuit la desfășurarea evenimentului, demonstrând ca există o comunitate băcăuană unită și interesată de dezvoltare prin educație permanentă și de calitate: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Centrul auto ŠKODA Bacău, Tipografia INIKO, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Casa Corpului Didactic Bacău”, a mai adăugat învățătorul Nicu Bujor, în calitate de reprezentant și coordonator al inițiativei educaționale PROVOCARTE.

PROVOCARTE este un proiect inițiat și coordonat de Mirela Spiță, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău și laureată Profesor MERITO 2020. Acest demers a luat ființă din pasiunea pentru educație de calitate și s-a conturat în timp ca un adevărat fenomen educațional care mobilizează resurse din întreaga societate pentru promovarea lecturii și a exemplelor de bună practică pedagogică.