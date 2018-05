Gata cu calificările! Și cu așteptarea. De astăzi, încep meciurile de pe tabloul principal al Trofeului Municipiului Bacău la tenis. Ajunsă la ediția cu numărul 18, competiția organizată de SCM Bacău și finanțată de Consiliul Local oferă premii în valoare de 25.000 de dolari plus ospitalitate, ceea ce o plasează pe primul loc în rândul turneelor Futures din România.

Învingătorul va lua 35 de puncte și va încasa un cec în valoare de 3.500 dolari. Prin urmare, de azi încolo se joacă pe puncte. Și pentru bani. „În țară au mai rămas doar șase turnee Futures, iar Trofeul Municipiului Bacău este cel mai tare dintre acestea, motiv pentru care organizatorii si finanțatorii merită toate felicitările. Pe lângă notorietate, acest turneu aduce și bani orașului. În plus, oferind tenis de calitate, poate atrage noi adepți”, a punctat super-vizorul Dan Nicolae, care și-a făcut debutul ca arbitru chiar la prima ediție a turneului băcăuan, derulată în 1997.

În 2018, Bacăul are doi tenismeni pe tabloul principal de simplu: frații Alexandru și Bogdan Manole, ambii beneficiari de wild-card. Alex, care-l va întâlni în primul tur pe argentinianul Franco Agamenone, a mai fost prezent pe tablou. Bogdan, în schimb, se află la debut. „Pentru mine este o onoare, dar și o șansă ca să arăt de ce sunt în stare”, a declarat proaspătul medaliat cu argint la Naționalele Under 16.

„Fiind cel mai important turneu ITF din România, sper ca noi, jucătorii români, să obținem cât mai multe puncte”, a spus Petru Alexandru Luncanu. Românii vor avea însă de furcă și anul acesta. Pe tablou se află adversari cu pretenții. Cum ar fi sârbul Marko Tepavac, câștigător a peste 20 de turnee Futures în carieră, ultimul succes fiind repurtat recent, în Ungaria, la Balaton.

„Am ajuns de-abia duminică seara în Bacău și nu am apucat să vizitez prea mult orașul. Din ce am văzut însă, mi-a plăcut mult. E atmosferă frumoasă și intenționez să rămân aici până duminică”, și-a dezvăluit planurile, mai în glumă, mai în serios, sârbul Marko Tepavac, făcând referire la faptul că are ca obiectiv câștigarea finalei. „Sunt pentru prima oară în România.

Totul e OK, îmi place orașul și sper să câștig turneul”, a fost ceva mai laconic japonezul Kaichi Uchida, favoritul 2 al Trofeului Municipiului Bacău. Antrenorul lui Uchida, argentinianul Norberto Valsecchi a precizat că elevul său nu este obișnuit cu zgura. „Ca mai toți japonezii, preferă suprafețele rapide, însă vreau ca el să aibă o dezvoltare completă. De aceea, insist și asupra turneelor pe zgură”, a spus Valsecchi, care, născut la Buenos Aires, a locuit timp de 25 de ani în Statele Unite.

„După cum observăm, anual, Trofeul Municipiului Bacău aduce deopotrivă jucători noi, dar si fețe cunoscute, ceea ce înseamnă că turneul nostru este unul apreciat. Mulțumim încă o dată Consiliului Local și sponsorului Cristi Lungu; fără sprijinul dumnealor, acest turneu nu ar putea rezista”, a declarat directorul SCM Bacău, Relu Auraș. „Mă bucur foarte mult că Trofeul Municipiului Bacău continuă să existe.

Știu că au existat unele sincope în iarnă și chiar aș vrea sa-l felicit pe domnul primar Cosmin Necula pentru faptul că s-a trecut peste toate obstacolele. După câte s-a putut vedea încă din calificări, și anul acesta competiția este una acerbă”, a afirmat Cristi Lungu, reprezentantul sponsorului Simba Invest și, totodată, președintele de onoare al secției de tenis a SCM Bacău.

Ultimul cuvânt la conferința de presă desfășurată ieri, la sediul SCM Bacău l-a avut promotorul Trofeului Municipiului Bacău, antrenorul Mihai Ciuntea: „Mă bucur pentru încrederea care s-a acordat, an de an, clubului nostru referitor la organizarea celui mai important turneu Futures din România. Nivelul a crescut de la un an la altul, la fel ca și numărul de sportivi prezenți în calificări”. De azi, însă, s-a zis cu calificările; încep meciurile de pe tabloul. Pentru bani și puncte.

Casanova, number 1

Dacă în 2017 a reunit la start sportivi din 20 de țări, anul acesta, Trofeul Municipiului Bacău a ridicat ștacheta, numărul de națiuni prezente fiind 22. Clasat pe locul 255 mondial, argentinianul Hernan Casanova este favoritul numărul1 al turneului. Favoritul 2 e japonezul Kaichi Uchida (294 ATP), în timp al treilea cel mai bine cotat tenismen al turneului băcăuan este egipteanul Youssef Hossam.

Anul trecut, a triumfat Oliveira

Ediția din 2017 a turneului băcăuan a fost adjudecată de portughezul Goncalo Oliveira. În finală, lusitanul îl învinsese pe câștigătorul din 2015 al Wimbledonului de juniori la dublu, indianul Sumit Nagal. Nici Oliveira și nici Nagal nu sunt prezenți anul acesta în Bacău.

Finala, pe Digi?

Ca și în urmă cu un an, finala Trofeului Municipiului Bacău la tenis ar putea fi televizată în direct. „Se poartă discuții cu Digisport. Dacă vor fi concretizate pozitiv, finala se va juca duminică, 3 iunie, de la ora 11.00”, a precizat antrenorul băcăuan Mihai Ciuntea.